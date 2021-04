Calcio

Europa League, Paulo Fonseca: "Roma-Ajax è la gara più importante della stagione"

EUROPA LEAGUE - Paulo Fonseca, allenatore della Roma alla vigilia del quarto di finale di ritorno contro l'Ajax, spiega cosa serve ai propri giocatori per staccare il pass per le semifinali: "Voglio una squadra che vuole lottare come se non ci fosse l’altra partita, la qualificazione non è chiusa nonostante la vittoria nel match d'andata. Servirà una partita perfetta".

00:01:04, un' ora fa