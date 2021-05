Finisce nel modo più incredibile, con il rigore fallito da De Gea dopo 21 gol su 21 penalty nella lotteria finale. Il Villarreal vince la prima Europa League nella sua storia, Emery la alza per la quarta volta e lo United resta a bocca asciutta. Il copione della partita è chiaro: pallino del gioco in mano dello United, Villarreal coperto e intenso. Il vantaggio di Moreno, su dormita di Lindelof e gran palla di Parejo, esaspera le idee delle due squadre: i Red Devils fanno la partita, gli spagnoli provano a colpire in ripartenza. Si va all'intervallo così, ma la rete di Cavani in avvio di ripresa rimette tutto in discussione: bravo l'uruguayano a farsi trovare al posto giusto dopo un rimpallo e a insaccare. La stanchezza inizia a farsi sentire, le due squadre non si risparmiano e arrivano così ai supplementari, senza particolari occasioni da rete. Nella mezz'ora decisiva, c'è un forte equilibrio: si gioca poco e la partita si trascina ai rigori. L'errore di De Gea, dopo un filotto di 21 rigori segnati, consegna la coppa al Villarreal.

Il tabellino

VILLARREAL-MANCHESTER UNITED 1-1 (primo tempo 1-0)

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth (88' Gaspar), Albiol, Pau Torres, Pedraza (88' Moreno); Yeremi Pino (77' Alcacer), Capoue (120' Raba), Dani Parejo, Trigueros (77' Gomez); Bacca (60' Coquelin), Gerard Moreno. All. Emery

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka (120' Telles), Lindelof, Bailly (115' Tuanzebe), Shaw; Pogba (116' James), McTominay (120' Mata); Rashford, Bruno Fernandes, Greenwood (100' Fred); Cavani. All. Solskjaer.

Gol: 30' Moreno (V), 55' Cavani (M)

Assist: Parejo (V)

Ammoniti: Capoue (V), Bailly (M), Foyth (V), Cavani (M)

La cronaca in 7 momenti chiave

30' GOL DI MORENO - Punizione dalla trequarti di Parejo a scavalcare la difesa, l'attaccante parte in posizione e brucia Lindelof: zampata vincente da pochi passi.

20' SHAW SUL FONDO - Albiol allontana di testa un cross, il terzino sinistro si ritrova il pallone e calcia da posizione defilata: pallone largo, Bruno Fernandes vicino alla deviazione.

55' GOL DI CAVANI - Conclusione di Rashford al volo dalla trequarti, serie di rimpalli: il Matador si trova al posto giusto al momento giusto e insacca.

57' BRUNO FERNANDES SUL FONDO - Occasione United: altro batti e ribatti: diagonale destro del portoghese sul fondo.

71' PAU TORRES SALVA - Cavani colpisce di testa su tirocross di Shaw, il giocatore del Villarreal respinge di testa.

99' ALBERTO MORENO SUL FONDO - Buona occasione per il Villarreal: conclusione da posizione defilata completamente fuori misura.

I calci di rigore

G.MORENO (V) - GOL!

MATA (M) - GOL!

RABA (V) - GOL!

TELLES (M) - GOL!

ALCACER (V) - GOL!

BRUNO FERNANDES (M) - GOL!

A.MORENO (V) - GOL!

RASHFORD (M) - GOL!

PAREJO (V) - GOL!

CAVANI (M) - GOL!

GOMEZ (V) - GOL!

FRED (M) - GOL!

ALBIOL (V) - GOL!

JAMES (M) - GOL!

COQUELIN (V) - GOL!

SHAW (M) - GOL!

GASPAR (V) - GOL!

TUANZEBE (M) - GOL!

TORRES (V) - GOL!

LINDELOF (M) - GOL!

RULLI (V) - GOL!

DE GEA (M) - PARATO!

Il migliore

Gerard MORENO - Segna, si sacrifica, dà sempre un appoggio ai compagni, lotta fino all'ultimo: prestazione da attaccante vero, da leader.

Il peggiore

Marcus RASHFORD - Lotta con se stesso: non riesce a essere un fattore, più passano i minuti e più si incaponisce. Resta in campo fino alla fine e segna il rigore, ma è una serata no.

