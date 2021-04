Calcio

Manchester United-Roma, delirio a Trigoria: cori fumogeni e centinaia di tifosi

Vigilia di fuoco a Trigoria, dove diverse centinaia di tifosi si sono ritrovati al centro sportivo della Roma per caricare la squadra in vista della partenza per l’Inghilterra, dove domani la squadra di Fonseca sfiderà lo United di Solskjaer. Cori, fumogeni, striscioni i tifosi hanno atteso il pullman e i giocatori che si sono affacciati per salutare e ringraziare i loro sostenitori.

