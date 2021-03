Calcio

Milan-Manchester United, Pioli deluso: "Ora serve determinazione per prenderci la Champions"

EUROPA LEAGUE - Stefano Pioli, allenatore del Milan, nella conferenza post eliminazione in Europa League contro lo United non nasconde la propria delusione per un risultato troppo severo: "Abbiamo una delusione dentro che dobbiamo trasformare in forza e determinazione. Vogliamo riportare il Milan in Champions League e ora dobbiamo riuscirci attraverso il campionato".

00:01:27, un' ora fa