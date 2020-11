Napoli-Rijeka, match della 4a giornata di Europa League 2020-2021 andato in scena allo stadio San Paolo di Napoli, si è concluso col punteggio di 2-0 grazie all'autorete di Armando Anastasio (terzino sinistro dei croati e nativo proprio di Napoli, il cui nome - Armando - è stato fortemente voluto dal nonno, tifosissimo del "Diez") e dal gol di Lozano. Gara arbitrata dal turco Halis Özkahya, il Napoli di Gennaro Gattuso in virtù di questo risultato porta il Napoli - a 9 punti - alla testa solitaria del gruppo F di Europa League, anche grazie allo 0-0 tra AZ Alkmaar e Real Sociedad, entrambe a quota 7. I croati restano ancorati a 0. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match.