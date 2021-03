Calcio

Paulo Fonseca prima di Roma-Shakhtar: "Non mi piace giocare con le ex squadre"

EUROPA LEAGUE - Paulo Fonseca allenatore della Roma introduce così la sfida contro gli ucraini, l'ultima squadra che ha allenato prima di approdare in Italia: "Se avessi potuto evitare di giocare con Braga e Shakhtar l'avrei fatto. Al ritorno in Ucraina ci saranno i tifosi in tribuna? Non mi spaventa, anzi preferisco sempre giocare col pubblico, quando e dove si può".

00:00:55, 40 minuti fa