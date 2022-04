L'Atalanta si appresta ad affrontare il Lipsia nella sfida decisiva di giovedì, valida per il passaggio alle semifinali di Europa League. Sfida in programma alle 18.45 al Gewiss Stadium di Bergamo, si parte dall'1-1 dell'andata.

"Il Lipsia è un avversario pericoloso, non devi mai lasciare campo a nessuno. Entrambi dobbiamo vincere, domani deve uscire un vincitore, non so se nei 90' o nei 120', ma proveremo a vincere. Non posso prevedere cosa succederà domani, parliamo di due squadre che domani vogliono vincere. Superare il turno vuol dire arrivare in semifinale, sarebbe un traguardo fantastico. Anche all'andata c'è stata attenzione, quando si arriva a questo punto le partite sono piuttosto equilibrate".

Ad

Serie A Bologna-Inter 0-3 a tavolino? Perché i nerazzurri ci credono IERI A 10:47

Campionato o Europa

"È una cosa comune a tante squadre, a partire dal Villarreal che ieri ha fatto un'impresa grandiosa. Anche le altre pagano le partite del giovedì, ma anche in campionato possiamo giocare per i posti in Europa. Se andiamo avanti l'Europa League diventerà priorità, se usciremo c'è ancora tempo per rientrare".

Sfida importante

"Intanto è un quarto di finale di una competizione europea, credo che raggiungere la semifinale sarebbe un traguardo importantissimo, raggiunto pochissime volte dalle squadre italiane. Due anni fa eravamo a un minuto dalla semifinale di Champions, quello è stato il momento più in alto in Europa che raggiunto. Se arriveremo in semifinale raggiungeremo un obiettivo che rimarrà scritto. E ricordato".

50 e 50

"Toloi non è recuperabile, Djimsiti e Freuler vedremo oggi. Dico ancora 50 e 50 per quello che ho visto, all'andata potevamo vincere noi o il Lipsia, credo che le percentuali rimangano le stesse, domani avremo un grande entusiasmo alle spalle".

Intensità

"Sarà una delle armi, non l'unica. Dobbiamo giocare con qualità e tecnica, dobbiamo sfruttare i nostri momenti. Vedendo le gare di Champions ho visto dei ribaltoni incredibili, come Bayern-Villarreal. Serve un altro tipo di prestazione rispetto al campionato".

Gasperini: "Partite così belle si vedono solo in Europa"

Europa League Atalanta-Lipsia: probabili formazioni e dove vederla in Tv 11/04/2022 A 10:48