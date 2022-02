l'Atalanta di Gasperini che deve lasciarsi alle spalle il pareggio con la Juventus e l'Olympiacos. Un sorteggio non benevolo visto comunque il valore, soprattutto tradizionale, degli avversari e un tifo sicuramente molto caldo e arrembante; il match d'andata si giocherà a Bergamo giovedì 17 febbraio alle ore 21 mentre il ritorno è previsto per il giovedì successivo, il 24 febbraio, alle 18.45. Ritorna il palcoscenico europeo perdi Gasperini che deve lasciarsi alle spalle il pareggio con la Juventus e qualche nervosismo di troppo ; ad attendere i bergamaschi, ci sarà. Un sorteggio non benevolo visto comunque il valore, soprattutto tradizionale, degli avversari e un tifo sicuramente molto caldo e arrembante; il match d'andata si giocherà a Bergamo giovedì 17 febbraio alle ore 21 mentre il ritorno è previsto per il giovedì successivo, il 24 febbraio, alle 18.45.

Atalanta-Olympiacos: probabili formazioni

ATALANTA (3-5-2): Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Boga; Muriel. Allenatore: Gasperini

OLYMPIACOS (4-3-3): Vaclik; Lala, Manolas, Papastathopoulos, Reabciuk; M'vila, Camara, Bouchalakis; Masouras, Soares, Camara. Allenatore: Martins

STATISTICHE

Questo sarà il primo incontro nella competizione europea tra queste due squadre. L'unica partita ufficiale dell'Atalanta contro avversari greci fino ad oggi è stata negli ottavi di finale della Coppa delle Coppe nel 1987-88, eliminando l'OFI Creta. L'Atalanta sarà l'ottavo avversario italiano diverso per l'Olympiakos, che ha battuto il Milan nella sua partita più recente nel 2018-19.

L'Atalanta è stata eliminata in ciascuna delle sue ultime due partecipazioni alla Coppa UEFA/Europa League: contro l'Inter nel 1990-91 e contro il Borussia Dortmund nel 2017-18.

L'Atalanta ha perso solo due delle sue 13 partite in casa nei turni a eliminazione diretta delle principali competizioni europee (7V 4P), anche se una di queste sconfitte è arrivata nella sua ultima partita contro il Real Madrid in UEFA Champions League la scorsa stagione.

Duván Zapata dell'Atalanta ha segnato in ciascuna delle sue ultime tre partite nelle principali competizioni europee e potrebbe diventare solo il terzo colombiano a segnare in quattro partite consecutive a questo livello, dopo Radamel Falcao (tre volte) e Alfredo Morelos (escluse le qualificazioni).

DOVE VEDERLA IN TV

Atalanta-Olympiakos verrà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su TV8 del match. Inoltre verrà trasmesso su Sky Sport, in particolare su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252, e in streaming su Dazn.

