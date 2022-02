Gasperini non aveva parlato dopo il Umberto Marino che lo aveva sostituito a fine partita. Cosa capitata anche Altro week end di polemiche arbitrali intorno all'Atalanta.non aveva parlato dopo il ko contro il Cagliari , conche lo aveva sostituito a fine partita. Cosa capitata anche dopo l'1-1 contro la Juventus . Tanti gli episodi sul piatto, dall'intervento di Szczesny a fuori area su Koopmeiners al rigore richiesto per un 'mani' di de Ligt in area a fine primo tempo ( ecco la nostra moviola ). Il direttore generale dell'Atalanta è una furia. Poi se la prende anche con Luca Marelli, moviolista per DAZN.

Le parole di Marino

Quello di Szczesny è un fallo da rosso e il fallo di mano di de Ligt è calcio di rigore

Ma Marelli ha detto che per Szczesny era giusto il giallo...

Per fortuna non arbitra più in Serie A

Sulla partita

È stata un'ottima partita per l'Atalanta, c'è stato sempre lo spirito giusto ed è mancata un po' di fortuna. La squadra ha dimostrato di poter lottare alla pari contro la Juventus, avevamo di fronte un avversario che veniva da 13 risultati utili consecutivi. Il campionato è ancora lunghissimo, ci sono squadre che possono agganciare il 4° posto. Potrebbe ancora riservare colpi di scena

L'impatto di Boga

Avere un giocatore che ha lo spunto nel breve ci aiuta, crediamo in lui e la famiglia Percassi ha fatto un grande investimento. Nei meccanismi dell'Atalanta può dare tanto, è più difficile trovare spazi per Muriel perché chi ci affronta si chiude molto

