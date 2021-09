Tornano le coppe europee e la Lazio di Maurizio Sarri si prepara all'esordio stagione in campo internazionale. La formazione biancoceleste inizia il cammino nel Girone E di Europa League all'Ali Sami Yen Spor Kompleksi di Istanbul contro il Galatasaray di Terim. Il Galatasaray si schiera con un 4-1-4-1. Tra i pali ci sarà il grande ex Fernando Muslera, alla Lazio dal 2007 al 2011. Fatih Terim punta su Kutlu davanti alla difesa e Dervisoglu in attacco. Nella Lazio chance dal 1' per Lazzari, con Patric che potrebbe prendere il posto di Luiz Felipe. Basic ed Escalante verso una maglia da titolare, davanti c'è Zaccagni.

Galatasaray-Lazio: probabili formazioni

GALATASARAY (4-1-4-1): Muslera; Yedlin, Luyindama, Marcao, van Aanholt; Kutlu; Akturkoglu, Antalyali, Morutan, Cicaldau; Dervisoglu. All.: Terim.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Radu; Milinkovic Savic, Escalante, Basic; Felipe Anderson, Muriqi, Zaccagni. All.: Sarri.

Galatasaray-Lazio in Diretta TV e Live Streaming

Galatasaray-Lazio si giocherà giovedì 16 settembre alle 18:45, allo stadio Ali Sami Yen Spor Kompleksi di Istanbul, e sarà disponibile su DAZN, sui canali Sky Sport Calcio (numero 201 del satellite), Sky Sport (numero 251 del satellite) e su TV8 (numero 8 del digitale terrestre) e in live streaming su NOW (il servizio di streaming live e on demand di Sky) e SkyGO.

