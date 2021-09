LEGIA-LEICESTER 1-0 (31'Emreli)

Il Leicester si fa sorprendere in Polonia da un roccioso e volitivo Legia Varsavia. Match in equilibrio deciso da un colpo da biliardo di Emreli che decide la partita con un sinistro incrociato sul palo interno alla mezz'ora. Gli inglesi calano gli assi nel finale di gara (Vardy, Maddison) ma non è giornata. L'occasione più importante capita sulla testa di Vestergard, ma Miszta risponde presente. Vince così di misura il Legia che vola in testa al gruppo con 6 punti. Spartak Mosca a quota 3 grazie al successo con il Napoli che rimane a un punto in classifica insieme al Leicester.

LIONE-BRONDBY 3-0 (64', 71' Toko Ekambi, 86' Aouar)

Il Lione domina il primo tempo, ma non abbatte il muro danese. Ci vuole un Toko Ekambi in grande spolvero a spazzare via i problemi e a mandare il Lione a punteggio pieno in testa al gruppo A, +2 sullo Sparta Praga che batte 1-0 i Rangers.

STURM-PSV 1-4 (Stankovic 55'; Sangarè 32', Zahavi 51', Max 74', Vertessen 78')

REAL SOCIEDAD-MONACO 1-1 (53' Merino; 16' Disasi)

Nel gruppo B, il Psv dilaga a Graz e aggancia a 4 punti il Monaco leader del girone. Gotze e Zahavi protagonisti per la squadra di Eindhoven. Nell'altra sfida decidono i calci d'angolo: i monegaschi vanno in vantaggio in avvio, ma i baschi trovano il pari con una fantastica torsione aerea di Merino.

I risultati della serata

Fenerbahce-Olympiakos 0-3

Anversa-Francoforte 0-1

