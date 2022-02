Porto-Lazio , match valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, frutto della rete di Mattia Zaccagni e della doppietta di Toni Martinez. Gara arbitrata dall'olandese Serdar Gözübüyük. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita dell'Estádio do Dragão.

Le pagelle del Porto

Diogo COSTA 6,5: compie almeno un paio di interventi ragguardevoli. Il più decisivo, quello sul mancino ravvicinato di Milinkovic-Savic, poco prima dell'1-1 di Toni Martinez, segnando di fatto la svolta dell'incontro.

João MARIO 7,5: due assist vincenti, col contagiri, da parte del terzino destro classe 2000 e prodotto del settore giovanile biancoblù.

Dall'88' Bruno Costa: sv.

Chancel MBEMBA 7: grande solidità da parte del centrale congolese, che non fa passare uno spillo.

PEPE 7: a 39 anni è ancora il leader difensivo indiscusso. Chapeau.

Sanusi ZAIDU 5,5: qualche sbavatura di troppo lungo l'out di sinistra.

OTAVIO 6,5: dai calci piazzati è sempre insidiosissimo.

Marko GRUJIC 5: falloso e poco reattivo a metà campo. Resta negli spogliatoi all'intervallo.

Dal 46' Wenderson Galeno 6,5: dal suo ingresso in campo dopo l'intervallo, martella su ogni fronte in mediana.

Mateus URIBE 6: ci prova spesso e volentieri dalla distanza. In più, il colombiano è dotato di una tecnica di base di straordinaria qualità.

PEPÊ 6: è un piacere vederlo trottolellare tra e linee d'attacco. Tuttavia, tende a "specchiarsi" un po' troppo.

Dall'88' Stephen Eustaquio: sv.

Fabio VIEIRA 5: poco ficcante tra le linee. Si nota, praticamente, solo per un brutto fallo su Lucas Leiva a metà campo. Roba da "cartellino arancione". Esattamente come l'altro ammonito Grujic, Sérgio Conceição lo toglie con saggezza dal mazzo appena possibile.

Dal 46' Vitinha 6,5: dà subito un'altra marcia alla spinta del Porto a inizio ripresa.

Toni MARTINEZ 8: due realizzazioni di altissima qualità. Nella prima non si sa dove peschi la forza per colpire così prepotentemente, da fermo, il pallone crossato dalla destra da João Mario. Quindi, sempre su cross di quest'ultimo, trova la conclusione scivolta, a inizio ripresa, per il 2-1. Non pago, 3' dopo, lascia andare il mancino in velocità esaltando le doti aere di Strakosha.

Dal 69' Evanilson 6: insidioso con un pregevole pallonetto appena entrato.

Mister Sérgio CONCEIÇÃO 7: la "partita del cuore" per lui, grande ex. Per l'ennesima volta, la sua squadra si dimostra una bruttisima gatta da pelare.

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6,5: incolpevole su entrambi i gol subiti, salva tutto al 52' su Toni Martinez. Per questo, mezzo punto in più.

Adam MARUSIC 6: bene nelle verticalizzazioni lungo la corsia destra.

Luiz FELIPE 4,5 Toni Martinez gli sfugge in continuazione. Prestazione davvero rivedibile in fase di marcatura.

PATRIC 5,5: controlla Toni Martinez fino a un certo punto, a metà primo tempo, poi i fa prendere dalle distrazioni.

Stefan RADU 6: non molla mai, il capitano di lunghissimo corso. Ma non si può pretendere di vederlo esprimersi ai ritmi imposti da una squadra tignosa come il Porto...

Dal 72' Elseid Hysaj 6: fa buona guardia, in qualità di terzino mancino, dal momento del suo ingresso in campo.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 5,5: talvolta è trascinante, in altri casi indolente. Come quando getta alle ortiche la possibilità del raddoppio al minuto 32', oppure quando si esibisce in "sanguinosi" colpi di tacco difensivi nel secondo tempo.

Lucas LEIVA 6: ordinato a metà campo. Gioca più di un'ora di gioco a buoni ritmi.

Dal 68' Danilo Cataldi 6: sul finire di partita, si esibisce in alcune buone aperture per Felipe Anderson.

Luis ALBERTO 5,5: giusto l'assist basso per Zaccagni. Poi, scena muta.

PEDRO 6: frizzante nel primo tempo, quasi desaparecido nel corso della ripresa. gara dai due volti.

Dall'84' Jovane Cabral: sv.

Felipe ANDERSON 5,5: si sveglia, di fatto, negli ultimi 10' più recupero. Troppo tardi.

Mattia ZACCAGNI 7,5: in forma strepitosa. Un gol di tacco - dopo la doppietta al Bologna - che vale il prezzo del biglietto. Nella ripresa, con un fendente basso dal limite, sfiora il 2-2.

Dall'84' Raul Moro: sv.

Mister Maurizio SARRI 5,5: Lazio bellissima fino all'1-1 di Toni Martinez al 37'. Poi, squadra quasi rinunciataria nel corso della ripresa. Nella gara di ritorno servirà maggiore continuità.

