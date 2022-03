Match tattico e ricco di spunti interessanti quello tra Bayer Leverkusen ed Atalanta. Ad avere la meglio, al triplice fischio finale, sono i bergamaschi, bravi a stendere 0-1 le Aspirine. Dopo un primo tempo intenso ma privo di particolari occasioni da gol, nella ripresa l'Atalanta ha sofferto tantissimo il pressing dei padroni di casa, affidandosi alle parate di Musso ed alle scivolate di un sontuoso Demiral. Nel finale, su contropiede, è poi giunto al 91' il decisivo gol di Jeremie Boga che ha consegnato la quarta vittoria su quattro match di Europa League alla Dea.

In virtù di questo risultato i nerazzurri accedono ai quarti di finale, estromettendo le Aspirine dalla competizione.

Ad

Un contrasto aereo tra Exequiel Palacios e Teun Koopmeiners durante Bayer Leverkusen-Atalanta - Europa League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Europa League Bayer Leverkusen-Atalanta, ufficiali: coppia Malinovskyi-Muriel 3 ORE FA

Il tabellino

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Fosu-Mensah (dal 60' Andrich), Tah, Tapsoba, Hincapie; Palacios (dal 60' Bellarabi), Aranguiz (dall'82' Alario); Diaby, Demirbay (dal 60' Azmoun), Bakker; Adli. Allenatore: Seoane

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi (dal 10' Djimsiti), Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta (dall'81' Pezzella); Koopmeiners; Muriel (dall'81' Pessina), Malinovskyi (dal 65' Boga). Allenatore: Gasperini

GOL - Boga (A)

ASSIST - Nessuno

NOTE: AMMONITI - Fosu-Mensah (B), Bellarabi (B), Andrich (B), Diaby (B)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN 7 MOMENTI CHIAVE

12' MUSSO, GRAN PARATA! Break di Bakker che entra in area dalla sinistra e scarica per Diaby. Il francese si coordina dal limite dell'area e prova a piazzarla col destro. Bravissimo Musso a restare immobile e salvare con il braccio.

32' TAPSOBA, PROVVIDENZIALE! Imbucata perfetta di Freuler per Zappacosta, bravo a crossare teso sul primo palo per Muriel, anticipato all'ultimo dal centrale di casa. Intervento decisivo.

38' MURIEL, CONCLUSIONE MURATA! Filtrante di Koopmeiners per il colombiano che salta Tah, si accentra dalla sinistra e dal vertice dell'area piccola prova a calciare sul secondo palo, trovando l'opposizione di Tapsoba.

45' DEMIRAL, NON RIESCE AD INDIRIZZARE! Corner teso dalla destra di Muriel e zuccata sul primo palo del turco che non riesce però a direzionare il pallone. Bella chance per l'Atalanta.

José Luis Palomino e Moussa Diaby durante Bayer Leverkusen-Atalanta - Europa League 2021-22 Credit Foto Getty Images

50' MUSSO, MOSTRUOSO! Imbucata di Aranguiz per Diaby che si invola a tu per tu con Musso dopo aver bruciato Djimsiti ma si lascia ipnotizzare dall'argentino, sontuoso a stopparlo con un piede.

57' MUSSO, SMANACCIA COI PUGNI! Corner di Demirbay che va direttamente in porta, costringendo l'argentino a salvare i suoi ribattendo sotto la traversa.

90+2' RETEEEEEEEEE! BOGAAAAAAAAAAAA! LA DEA VOLA AI QUARTI! 0-1! Azione personale dell'ex-Sassuolo che si invola sulla sinistra, salta tre uomini e poi fulmina Hradecky col mancino da posizione defilata. Rete che si gonfia e Dea che può finalmente sorridere.

Boga segna il gol in Bayer Leverkusen-Atalanta - Europa League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

IL MIGLIORE

Merih DEMIRAL - Gladiatore fulgido e splendente nella BayArena di Leverkusen. Spadroneggia al centro della difesa, anticipando con irruenza e precisione Diaby e Adli. Insuperabile sui duelli aerei, attento in marcatura. Quando gioca con questa attenzione ha pochi eguali in Europa.

IL PEGGIORE

Kerem DEMIRBAY - Dovrebbe essere il collante tra centrocampo ed attacco dei teutonici ma fatica a svolgere con efficienza il ruolo assegnatogli. Freuler e De Roon lo marcano a uomo e lui sparisce dopo pochi minuti, non riuscendo mai a rendersi pericoloso.

IL MOMENTO SOCIAL

Gasperini: "Malinovskyi? Il calcio può regalargli un sorriso"

Serie A Bologna-Atalanta: probabili formazioni e statistiche 5 ORE FA