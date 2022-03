Bayer Leverkusen-Atalanta, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, è terminato sul punteggio di 0-1, frutto della rete di Jeremie Boga nel primo minuto di recupero della ripresa. In virtù di questo risultato e del 3-2 ottenuto a Bergamo i nerazzurri accedono dunque ai quarti di finale della competizione, ottenendo il quarto successo in altrettanti match di Europa League.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Boga segna il gol in Bayer Leverkusen-Atalanta - Europa League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Le pagelle dell'Atalanta

Juan MUSSO 7 - Prestazione sontuosa del portiere argentino, decisivo per due volte su Diaby in apertura delle due frazioni. Oggi non sbaglia un intervento, tenendo a galla i suoi e rispondendo con grande classe alle critiche degli ultimi giorni.

Rafael TOLOI 6 - Lascia il campo dopo dieci minuti a causa di un problema fisico. (dal 10' Berat DJIMSITI, 6,5 - Buon impatto sul match. Adli non gli crea particolari problemi ed Hateboer lo assiste nella marcatura su Bakker.

Rafael Toloi esce infortunato durante Bayer Leverkusen-Atalanta - Europa League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Merih DEMIRAL 7,5 - Gladiatore fulgido e splendente nell'arena di Leverkusen. Spadroneggia al centro della difesa, anticipando con irruenza e precisione Diaby e Adli. Insuperabile sui duelli aerei, attento in marcatura. Quando gioca con questa attenzione ha pochi eguali in Europa.

José Luis PALOMINO 6,5 - Ha il non facile compito di limitare Diaby. Soffre la velocità del francese, limitandolo però con la sua esperienza.

Hans HATEBOER 6,5 - Più accorto rispetto a Zappacosta. Spinge meno del compagno ma riesce a controllare le sovrapposizioni di Bakker.

Marten DE ROON 6 - Recupera, come di consueto, una miriade di palloni, piazzandosi a uomo su Demirbay ed impedendogli di guidare con serenità la manovra rossonera.

Remo FREULER 6,5 - Ennesima prova di grande affidabilità e concretezza. Sbaglia poco a centrocampo, svolgendo alla grande i suoi compiti di equilibratore dei nerazzurri.

Davide ZAPPACOSTA 6 - Spinge senza paura sull'out di competenza, mettendo spesso e volentieri in difficoltà Fosu-Mensah. Qualche problemino in più in fase difensiva, nella marcatura su Diaby. (dall'82' Giuseppe PEZZELLA, SV)

Teun KOOPMEINERS 6,5 - Solita grande intelligenza tattica. Si sgancia spesso e volentieri sulla sinistra, creando problemi alla difesa del Leverkusen scambiando con Muriel e Zappacosta.

Ruslan MALINOVSKYI 5,5 - Meno bene rispetto a Muriel. Si fa vedere con un paio di conclusioni nel primo tempo senza mai però accendersi come lui sa fare. (dal 66' Jeremie BOGA 7 - Entra per allungare la squadra e colpire con la sua velocità in contropiede, svolgendo alla grande il suo ruolo. Impressionante la velocità con cui cambia piede nell'azione del gol.)

Un contrasto aereo tra Exequiel Palacios e Teun Koopmeiners durante Bayer Leverkusen-Atalanta - Europa League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Luis MURIEL 6,5 - Si mette a servizio della sua squadra sprintando e correndo per quattro. Molto pericoloso e sfortunato nella ripresa, dopo aver fatto reparto da solo per 80', esce stremato. (dall'82' Matteo PESSINA, SV)

All. Gian Piero GASPERINI 7 - Quarta vittoria su quattro in questa Europa League. L'Europa è la sua terra, con il suo calcio spregiudicato, offensivo e irriverente che si sposa al meglio con questi palcoscenici. Perfetta la strategia difensiva con cui imbriglia il Bayer quest'oggi e precisi i momenti in cui attua i cambi decisivi.

Le pagelle del Bayer Leverkusen

Lukas HRADECKY 5,5 - Praticamente inoperoso per tutto il match, non perfetto sulla conclusione di Boga che lo sorprende sul suo palo.

Timothy FOSU-MENSAH 5,5 - Ingaggia un bel duello con Zappacosta, soffrendo nel primo tempo la velocità dell'azzurro. In difficoltà nel leggere i movimenti di Koopmeiners che si sgancia spesso sulla sinistra. (dal 60' Karim BELLARABI 5,5 - Entra per dare maggiore qualità sulla fascia ma non riesce mai ad arrivare sul fondo, sempre ben marcato da Zappacosta e Pezzella)

Jonathan TAH 5,5 - Va in difficoltà sulle accelerazioni di Muriel per tutto il match, perdendosi Boga in occasione del gol decisivo nel finale, rimandato.

Edmond TAPSOBA 6,5 - Rispetto al disastro dell'andata oggi affronta il match con grande intelligenza, riuscendo a limitare Malinovskyi. Dalla sua parte la Dea non riesce mai a sfondare.

Piero HINCAPIE 6 - Riesce tutto sommato a limitare le scorribande di Hateboer, contenendolo senza particolari problemi.

Mitchell BAKKER 6,5 - Pericolosissimo con le sue incursioni ed il suo strapotere fisico nel primo tempo. Doma le accelerazioni di Malinovskyi sganciandosi spesso e volentieri con qualità in avanti.

José Luis Palomino e Moussa Diaby durante Bayer Leverkusen-Atalanta - Europa League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Charles ARANGUIZ 6 - Impressionante la sua facilità di corsa. Si fa trovare ovunque in mezzo al campo, recuperando molti palloni e non dando punti di riferimento a De Roon. Cala vistosamente nella ripresa. (dall'82' Lucas ALARIO, SV)

Exequiel PALACIOS 5,5 - Chiamato a dettare i ritmi della manovra dei padroni di casa, stecca l'approccio al match, soffrendo l'azione della coppia Freuler-De Roon. (dal 60' Robert ANDRICH 6 - Buon impatto sul match. Grande dinamismo in mediana ed un paio di conclusioni insidiose con il suo mancino).

Moussa DIABY 6,5 - Il migliore del pacchetto offensivo di casa. Sempre pericoloso con la sua velocità. Restano i rimpianti per le due grandi occasioni avute a tu per tu con Musso, che gli negano il 7 e la gioia del gol.

Amine ADLI 5 - Soffre enormemente la fisicità di Demiral che lo sovrasta su tutti i duelli aerei e lo anticipa con regolarità. Mai pericoloso per la porta di Musso.

Kerem DEMIRBAY - Dovrebbe essere il collante tra centrocampo ed attacco dei teutonici ma fatica a svolgere con efficienza il ruolo assegnatogli. Freuler e De Roon lo marcano a uomo e lui sparisce dopo pochi minuti, non riuscendo mai a rendersi pericoloso. (dal 60' Sardar AZMOUN 5.5 - Entra per dare un riferimento offensivo ai suoi ma soffre la giornata di grazia di Demiral, faticando a creare problemi concreti per la porta di Musso.)

All. Gerardo SEOANE 5,5 - La sua squadra esce con due sconfitte da questa doppia sfida con l'Atalanta. Buon secondo tempo dei suoi ragazzi, ancora una volta però troppo vulnerabili in difesa e inconcludenti in avanti. Ci riproverà il prossimo anno.

