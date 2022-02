L'Atalanta stende 0-3 l'Olympiakos al termine di una splendida partita. Buon approccio al match dei nerazzurri che dominano il primo tempo, pur senza mai rendersi seriamente pericolosi dalle parti del ceco Vaclik. A sbloccare il risultato è una percussione del danese Maehle, bravo ad approfittare di una disattenzione di Lala e a portare avanti i suoi al 41'. Nella ripresa l'Olympiakos prova a reagire ma una doppietta lampo dell'ucraino Malinovskyi tra il 67' ed il 69' chiude i conti già a 20' dal triplice fischio.

In virtù di questo risultato gli uomini di Gasperini accedono agli ottavi di finale della competizione, superando con merito un avversario decisamente ostico.

Joakim Maehle (Atalanta-Olympiacos) Credit Foto Getty Images

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral (dal 90' Cittadini), Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle (dall'85' Pezzella); Malinovskyi (dall'85' Mihaila), Pessina (dal 54' Boga); Pasalic (dal 54' Koopmeiners). All. Gian Piero Gasperini

OLYMPIACOS (3-4-2-1): Vaclik; Manolas, Papastathopoulos, Cissé (dal 46' Masouras); Lala (dal 70' El Harabi), M. Camara, A. Camara, M'Vila (dal 70' Vrousal), Reabciuk; Soares (dal 74' Fadigà), Onyekuru (dal 63' Valbuena). All. Pedro Martins

GOL - Maehle (A), Malinovskyi (A), Malinovskyi (A)

ASSIST - Freuler (A), Koopmeiners (A), Boga (A)

NOTE: AMMONITI - Cissè (O), Toloi (A), M'Vila (O), Camara (O)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

12' KAMARA, BRIVIDO! Conclusione violentissima del centrocampista che calcia da oltre 20 metri e sfiora il palo lontano della porta di Musso. Primo rischio concreto per la Dea.

32' MAEHLE, CLAMOROSO! Il danese, lanciato da Pasalic, si divora lo 0-1 a tu per tu con Vaclik, calciando maldestramente sopra la traversa con il destro. Per sua fortuna il guardalinee ha segnalato una posizione di off-side che rende vano il suo tentativo.

40' RETEEEEE! RETEEEE! 0-1, MAEHLE! Lancio in profondità di Freuler per l'esterno danese che si invola sulla sinistra, perde momentaneamente il controllo del pallone e poi riesce con la punta a beffare Vaclik da centro area in un secondo momento. Dea meritatamente avanti!

Atalanta Credit Foto Getty Images

53' TIQUINHO, BRIVIDO! Cross dalla destra per Masouras, bravo a fare la sponda per il centravanti brasiliano, impreciso nella deviazione da centro area. Pallone alto.

68' RETEEEE! PROPRIO LUI! PROPRIO MALINOVSKYI! 0-2! Incursione sulla sinistra di Koopmeiners, scarico al centro per Malinovskyi e sinistro terrificante dell'ucraino che la spedisce all'incrocio. Dedica poi per il suo popolo, con un eloquente "No alla Guerra in Ucraina".

70' GOOOOOOL! ANCORA LUI! MALINOVSKYI! 0-3! Appoggio di Boga, stop da 25 metri dell'ucraino ed altro mancino all'incrocio, da fermo. Partita chiusa da questa doppietta lampo del fenomenale trequartista nerazzurro.

La dedica speciale di Malinovskyi

IL MOMENTO SOCIAL

IL MIGLIORE

Ruslan MALINOVSKYI - In un giorno drammatico per il suo popolo e per la sua Ucraina, decide la sfida con una doppietta lampo a 20' dalla fine. Due mancini violentissimi dei suoi, insaccatisi in entrambi gli incroci dei pali, ed una dedica ancora più importante contro la guerra nella sua terra natale.

IL PEGGIORE

Kenny LALA - L'esterno francese si addormenta in marcatura su Maehle in occasione del primo gol, lasciando calciare il danese dopo averlo rimontato in velocità. Disattenzione gravissima che costa cara ai suoi compagni.

