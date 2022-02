Calcio

Gasperini verso Atalanta-Olympiacos: "Infortunio Zapata? I tempi saranno molto lunghi"

EUROPA LEAGUE - Il tecnico dell'Atalanta parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di andata dello spareggio contro l'Olympiacos: "Anche Palomino e Miranchuk non rientreranno in tempi brevissimi. Siamo quelli di domenica scorsa e per un po' di tempo resteremo così sperando di non perdere altri pezzi".

00:00:30, un' ora fa