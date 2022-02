Calcio

Spalletti verso Barcellona-Napoli: "Giochiamo per vincere come sempre, contro qualsiasi avversario"

EUROPA LEAGUE - Il tecnico del Napoli parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Camp Nou valida per l'andata dei playoff: "Dobbiamo cercare di essere sempre il Napoli, offrire un buon calcio e dare il massimo. Il nome che portiamo, la storia del club e le aspettative della città ci dicono che dobbiamo andare in campo a tentare di vincere le partite".

00:01:35, un' ora fa