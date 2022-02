Calcio

Spalletti verso Napoli-Barcellona: "Maradona sarà dalla nostra parte"

EUROPA LEAGUE - Il tecnico del Napoli ricorda il fuoriclasse argentino in vista della supersfida contro i blaugrana: "Lui sceglieva sempre da che parte stare. Noi non avremo in campo uno del suo livello per rompere gli schemi, ma tutti insieme possiamo diventare una squadra degna di Maradona". (Da Youtube SSC Napoli).

00:01:37, 44 minuti fa