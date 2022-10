La Roma, reduce dal successo casalingo contro il Lecce , affronta il Betis nella 4a giornata di Europa League. Giovedì, ore 18.45, va in scena il match di ritorno contro gli spagnoli che si sono imposti per 2-1 nella gara di andata. Mourinho ha perso Dybala nella sfida con i salentini e dovrà fare a meno di Zaniolo squalificato. Per il resto Mourinho sceglierà la formazione migliore: confermato Spinazzola, nonostante le difficoltà della gara di andata, Matic prenderà posto in mediana. Qualche dubbio in attacco dove si potrebbe vedere il duo Abraham-Belotti o in alternativa El Shaarawy al posto dell'ex Torino. Sicuro l'impiego di Pellegrini.

Betis-Roma: le probabili formazioni

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Rodriguez, Guardado; Joaquin, Canales, Luiz Henrique; William José.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Abraham, Belotti.

Betis-Roma: dove vederla in tv e live streaming

Sarà possibile vedere l’incontro tra la Betis e Roma in programma giovedì 13 ottobre alle ore 18:45 su DAZN e sui canali di Sky Sport. E’ disponibile in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

Betis-Roma: le statistiche

Il Betis è imbattuto in gare casalinghe contro squadre italiane (2 vittorie e un pareggio), l'unica a non perdere al Benito Villamarin fu il Milan nel 2018.

La Roma ha sempre perso in Spagna nei 3 precedenti contro Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona.

Il Betis è imbattuto nelle ultime 10 gare della fase a gironi di Europa League giocate in casa (6V 4P).

La Roma non perde 3 partite esterne consecutive in Coppa Uefa dal 1993.

La Roma va a segno da 22 partite consecutive in trasferta in Europa, striscia aperta nel 2018.

Mourinho: "Ora l'obiettivo è il secondo posto nel girone"

