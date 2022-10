Un'altra vittoria, un altro 2-1, un altro passo verso l'alta classifica. La Roma supera di misura anche il Lecce e si mantiene a contatto con le prime della classe. Anche se con più affanni del previsto. Perché i salentini giocano quasi tutta la partita in 10 uomini per l'espulsione diretta di Hjulmand al 22' (determinante l'intervento della VAR per punire un contrasto con Belotti: l'arbitro Prontera non aveva estratto nemmeno il giallo...), però costringono gli uomini di Mourinho a sudarsela fino all'ultimo secondo di recupero. Decidono un colpo di testa di Smalling, di nuovo a segno dopo San Siro, e un calcio di rigore di Dybala per un intervento falloso in area di Askildsen su Abraham. Con l'argentino che durante l'esecuzione si fa male, dovendo uscire dal campo a causa dell'ennesimo guaio muscolare della propria carriera. In mezzo c'è spazio anche per una rasoiata vincente di Strefezza, ma l'illusione leccese di portare a casa un pareggio rimane tale. La Roma sale dunque a quota 19 punti, superando momentaneamente la Lazio e portandosi al quinto posto della classifica. Il sogno Champions League continua a essere più vivo che mai.

Tabellino

Roma-Lecce 2-1 (primo tempo 1-1)

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (88' Kumbulla), Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Viña (46' Spinazzola); Dybala (50' Matic), Zaniolo (46' Abraham); Belotti (77' Shomurodov). All. Mourinho

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Gonzalez (46' Blin), Hjulmand, Askildsen (71' Helgason); Strefezza (71' Di Francesco), Ceesay (90' Oudin), Banda (81' Colombo). All. Baroni

Arbitro: Alessandro Prontera

Gol: 6' Smalling (R), 39' Strefezza (L), 48' rig. Dybala (R)

Assist: Pellegrini (R, 1-0)

Ammoniti: Umtiti, Ibañez, Mancini

Espulsi: 22' Hjulmand

La cronaca in 9 momenti chiave

6' – GOL DELLA ROMA. Cross lungo di Pellegrini e colpo di testa vincente di Smalling, che batte subito Falcone. Secondo gol consecutivo in campionato per l'inglese.

22' – Espulso Hjulmand, che intervenendo in scivolata su Belotti ha colpito il Gallo sullo slancio. Decisivo l'intervento della VAR. Lecce in 10 uomini.

39' – GOL DEL LECCE. Sugli sviluppi di un angolo si crea una mischia in area, la palla viene raccolta da Strefezza che con una rasoiata imprendibile non lascia scampo a Rui Patricio.

Gabriel Strefezza - Roma-Lecce - Serie A 2022/2023 Credit Foto Getty Images

42' – Dybala pesca Zaniolo, che entra in area e si presenta davanti a Falcone, ma Askildsen recupera e lo ferma in angolo. Occasione clamorosa per la Roma.

48' – GOL DELLA ROMA. Askildsen tocca il neo entrato Abraham in area, Prontera indica il dischetto e Dybala dagli 11 metri non sbaglia. Nell'occasione l'argentino sente tirare una coscia e deve lasciare il posto a Matic.

Paulo Dybala segna su rigore - Roma-Lecce - Serie A 2022/2023 Credit Foto Getty Images

54' – Abraham premia l'inserimento in area di Zalewski, che piazza il pallone sul palo più vicino ma viene ipnotizzato da Falcone, che si salva miracolosamente in angolo.

88' – Gran cross di Cristante per Abraham, che schiaccia di testa e costringe Falcone a una smanacciata decisiva.

90' – Pellegrini scatta sulla destra e tocca in area per Abraham, che segna: la rete viene però annullata per fuorigioco di partenza del capitano.

94' – Di nuovo Falcone respinge un destro incrociato di Shomurodov, con Abraham che non riesce a ribadire in rete da pochi passi.

Il momento social

"Perché Smalling non viene chiamato dall'Inghilterra?". Bella domanda...

MVP

Chris SMALLING. Va di nuovo a segno, e di nuovo di testa. Una vena da centravanti che va ad accoppiarsi con l'ennesima prestazione solida in difesa.

Fantacalcio

PROMOSSO – Gabriel STREFEZZA. Segna il gol che illude il Lecce di poter strappare almeno un punto dall'Olimpico: non sarà così, ma per lui è una bella soddisfazione.

BOCCIATO – Morten HJULMAND. Esagerata la decisione di arbitro e VAR di cacciarlo? Forse. Di certo, il suo intervento imprudente condiziona in maniera totale l'intera partita del Lecce.

Le pagelle

