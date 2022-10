Calcio

Mourinho dopo Roma-Betis: "Ora l'obiettivo è il secondo posto nel girone"

EUROPA LEAGUE - Il tecnico della Roma parla in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 contro il Betis all'Olimpico: "Dal punto di vista tecnico sono stati più forti di noi, anche se le occasioni da gol migliori le abbiamo avute noi. L'ultima partita in casa contro il Ludogorets sarà decisiva".

00:01:37, un' ora fa