L'Italia è stata sconfitta dalla Francia con uno schiacciante 5-1 nella partita d'esordio degli Europei 2022 di calcio femminile. La nostra Nazionale è stata travolta dalla compagine transalpina nel primo tempo ed è tornata negli spogliatoi dopo aver subito ben cinque reti nei primi 45 minuti di gioco. Le azzurre hanno poi avuto una reazione nella seconda frazione e hanno quantomeno trovato la rete della bandiera, ma che non è sufficiente al termine di una partita giocata decisamente male.

L’Italia ha sofferto in tutti i fondamentali di base, ha concesso campo a uno degli avversari più quotati in circolazione e soltanto nel finale è riuscita a creare qualche occasione. La CT Milena Bertolini ha analizzato la situazione ai microfoni della Rai.

"Abbiamo affrontato una squadra forte, superiore a noi. Abbiamo sbagliato il primo tempo, non abbiamo fatto le cose che ci siamo dette. Non abbiamo limitato le loro qualità e anzi le abbiamo esaltate, loro hanno fatto meritatamente tutti quei gol perché noi abbiamo sbagliato tante cose che ci eravamo promesse di fare e non abbiamo fatto".

Milena Bertolini durante la partita tra Francia e Italia, Europei femminili 2022 Credit Foto Getty Images

La falsa illusione della prima occasione, errore fatale

L’allenatrice ha proseguito: "La prima palla gol che abbiamo avuto (con Barbara Bonansea sullo 0-0, n.d.r.) ci ha illuso che avremmo potuto giocare a viso aperto, ma è stato un errore. Abbiamo preso subito due gol, poi siamo rimaste anche in partita, e dal terzo gol abbiamo mollato".

La reazione del secondo tempo come base per le prossime partite

L'Italia deve guardare alle prossime partite contro Belgio e Islanda, che risulteranno decisive per la qualificazione ai quarti di finale: "Ripartiamo dal secondo tempo, dove la squadra è riuscita a ricompattarsi e ha provato a fare qualcosa in più. Bisogna ricominciare dall’atteggiamento e dalla reazione che abbiamo avuto".

