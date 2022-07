Calcio

Sabatino: "Italia-Belgio è decisiva ma si respira la voglia di passare il turno"

EUROPEI FEMMINILI - Daniela Sabatino, attaccante della Nazionale Italiana femminile, racconta la vigilia della decisiva sfida col Belgio: "La tensione si sente ma dobbiamo restare calme e non pensare troppo a cosa fare la Francia perché abbiamo le armi per passare il turno e proseguire il nostro cammino in questo Europeo".

00:01:16, un' ora fa