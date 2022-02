Calcio

Mondiale per club 2021, Al Hilal-Chelsea: gli highlights della vittoria dei Blues che vanno in finale grazie a Lukaku

MONDIALE PER CLUB - Dopo il Palmeiras, anche il Chelsea stacca il biglietto per la finalissima del Mondiale per club. Basta un gol di Lukaku per eliminare i sauditi dell'Al Hilal, la squadra di Ighalo e Leonardo Jardim.

00:01:40, 24 minuti fa