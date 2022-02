Calcio

Mondiale per club 2021, Palmeiras-Al Ahly 2-0: gli highlights del successo dei brasiliani che vanno in finale

MONDIALE PER CLUB - Grazie ai gol di Viega e Dudu, il Palmeiras supera per 2-0 gli egiziani dell'Al Ahly in semifinale e accedono così alla finalissima dove i brasiliani incontreranno una tra Al Hilal e Chelsea. Finale che si disputerà sabato 12 febbraio alle 17.30 ore italiane.

00:02:00, un' ora fa