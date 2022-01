Calcio

Fifa The Best 2021 - Lewandowski miglior giocatore, CR7 vince il premio speciale, Tuchel miglior allenatore

CALCIO - Ecco i vincitori dei premi Fifa The Best 2021. Thomas Tuchel miglior allenatore, Robert Lewandowski miglior giocatore davanti a Messi e Salah, Cristiano Ronaldo goal machine per aver battuto il record di gol in nazionale.

00:00:52, un' ora fa