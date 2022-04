Mister Roberto De Zerbi e l'intero staff italiano dello Shakhtar Donetsk partiranno domani per Istanbul. A 44 giorni dallo scoppio della guerra in Ucraina e della conseguente sospensione delle attività sportive, tutti i calciatori ucraini dello Shakhtar, compreso qualche giovane della Under 19 e forse qualche altro calciatore ucraino tesserato per altro club, si ritroveranno in Turchia per iniziare la preparazione. All'appello mancheranno solo i calciatori brasiliani, come riporta l'insider Michele Criscitiello.