Johan Cruyff ci ha lasciato un'eredità che non ha prezzo, il concetto che ancora oggi chiamiamo "calcio totale" e che sta alla base dei successi recenti di Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City. Proviamo a ricordare il genio olandese, nel quarto anniversario della sua morte, con una formazione che unisce idealmente i grandi interpreti del presente e del passato.

Non è stata una scelta facile e sicuramente tanti di voi vorranno proporre delle soluzioni alternative, ma l’idea di base è stata quella di mettere insieme un undici di giocatori con un certo pedigree internazionale che potessero rappresentare sul campo l’evoluzione del concetto stesso di "calcio totale".

Calcio Perché Johan Cruyff è stato il "padre" del calcio moderno 25/03/2016 A 06:20

L'allenatore: Pep Guardiola

Partiamo dal dilemma della panchina. Quella di Rinus Michels sarebbe stata la scelta più ovvia, storicamente meritatissima, ma non siamo riusciti a prescindere da Pep Guardiola: uno che viene soprannominato "il filosofo" da Ibra deve per forza essere l’allenatore della nostra squadra totale (e sapete da soli che oltre a questa battuta c’è molto ma molto di più).

Portiere: Manuel Neuer

In porta Manuel Neuer, restando nella modernità. Lasciate perdere le uscite per i fotografi, la vera sostanza è che grazie alla sua posizione e alla sua capacità di leggere il gioco Bayern e Germania giocano con la linea difensiva 10 metri più avanti degli altri.

Difesa: Zanetti-Krol-Maldini-Lahm

Difesa a quattro, ma di reparti ha poco senso parlare… A sinistra Philipp Lahm, che a Germania 2006 partiva dalla fascia, rientrava e tirava, mentre ora – tra un ruolo e l’altro – si è trasformato in un giocatore difficile da definire per la sua umile grandezza. Nel mezzo Ruud Krol – che veniva schierato nominalmente da terzino ma di fatto giocava a centrocampo e finì la carriera a Napoli da libero-tuttocampista – e Paolo Maldini, che portò all’apice l’unione tra capacità atletiche, tecnica e visione di gioco. A destra Javier Zanetti, che in tutta naturalezza ricoprì sostanzialmente tutti i ruoli di centrocampo e difesa.

Centrocampo: Xavi-Neeskens-van Hanegem

Nel mezzo si crea il calcio. Ci vogliono architetti di personalità. Occhio e leadership, piedi e coraggio. Tre nomi secchi, senza star lì a discutere: Johan Neeskens, l’altro Johan, il bello (anche solo per le idee che aveva); Wim van Hanegem, il leader silenzioso (ma non troppo) di quell’Olanda leggendaria; Xavi Hernandez, l’uomo che ha trasformato il concetto di passaggio in una filosofia.

Guardiola insieme a Xavi ai tempi del Barcellona Credit Foto Imago

Attaccanti: Di Stefano-Hidegkuti-Cruyff

Davanti un tridente obbligato, fosse anche solo per status-symbol, con due grandi precursori accanto al nostro eroe. Alfredo Di Stefano, il primissimo giocatore totale che si ricordi in quel Real Madrid da mille e una notte; Nandor Hidegkuti, il primo falso nueve della storia, la variabile impazzita dei magnifici magiari. E poi c’è lui, Johan Cruyff, il principe del calcio, l’uomo per cui vale la pena di scrivere queste righe. E ricordare, ricordare... Non lo dimenticheremo mai.

Calcio Le frasi più belle di Johan Cruyff 24/03/2016 A 14:30