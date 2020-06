La Uefa ha deciso: Final Eight di Champions a Lisbona, Final Eight di Europa League in Germania. Supercoppa Europea a Budapest. Juve e Napoli invece giocheranno regolarmente a Torino e a Barcellona le gare di ritorno degli ottavi di Champions League.

Lo riferisce Sky Sport, la Uefa ha sciolte le riserve stabilendo una volta per tutte che la Final Eight di Champions League si disputerà interamente a Lisbona; la vincitrice della Coppa dalle grandi orecchie 2019/2020 si deciderà dunque al termine di un torneo tra le migliori otto squadre d'Europa, alla stregua di quanto avviene ad esempio nell'Eurolega di basket.

Per quanto riguarda invece la seconda competizione europea per importanza, l'Europa League, il meccanismo sarà il medesimo ma in questo caso la Final Eight si disputerà in Germania. Supercoppa Europea a Budapest.

Nulla di fatto, dunque, per la proposta di far giocare a Juventus e Napoli le rispettive gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League a Lisbona, sede della Final 8. Si giocherà regolarmente a Torino e Barcellona.

