Divisione della posta tra Athletic Bilbao e Atletico Madrid: 1-1, per effetto del botta e risposta Muniain-Diego Costa tra il 37' e il 39'. Nella ripresa, ritmi più intensi ma meno occasioni da gol. I Colchoneros continuano a faticare nel trovare vittorie esterne, baschi ordinati e propositivi, specie nei primi 45'. Alla fine, però, il pareggio del San Mamés è poco utile a entrambe le cause. L'Atleti sale a 46 punti, agganciando al quarto posto Getafe e Real Sociedad, impegnato questa sera (domenica 14 giugno, alle 22) nella sfida casalinga all'Osasuna. Il passettino dell'Athletic Bilbao, invece, porta i baschi a 38 punti, ancora relativamente distanti dal 7° posto, l'ultimo buono per accedere all'Europa League.

Athletic, Atlético Credit Foto Eurosport

Liga Le pagelle di Athletic Bilbao-Atletico Madrid 1-1: Koke costruttore di gioco, Berchiche inesauribile DA UN' ORA

Il tabellino

ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRID 1-1

Athletic Bilbao (4-3-3): Simon; Capa, Yeray Alvarez, Martinez, Berchiche (83' Unai Nunñez); Dani Garcia, Muniain (83' De Marcos), Unai Lopez (63' Vesga); Cordoba (63' Sancet), Iñaki Williams (91' Kodro), Raul Garcia. All.: Garitano.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier (63' Arias), Gimenez, Savic, Lodi; Koke (79' Herrera), Llorente (68' Correa), Partey, Saul; Carrasco (63' Lemar), Costa (63' Morata). All.: Simeone.

Arbitro: José Luis Gonzalez Gonzalez di Ponferrada.

Gol: 37' Muniain (AB), 39' Diego Costa (AM).

Assist: Berchiche, (AB, 1-0), Koke (AM, 1-1).

Note - Recupero: 2+5. Ammoniti: Muniain, Iñaki Williams, Martinez e l'allenatore dell'Athletic Bilbao Garitano.

Athletic Bilbao gegen Atlético Madrid Credit Foto Imago

La cronaca della partita in 6 momenti chiave

12' - CARRASCO SFIORA IL PALO! Mandato in profondità da Marcos Llorente, l'attaccante belga incrocia il destro, tutto solo davanti a Simon. Palla che esce di un soffio: Atletico Madrid vicinissimo al vantaggio.

Athletic. Atlético Credit Foto Eurosport

25' - IÑAKI WILLIAMS! Colpo di testa su preciso cross di Ander Capa dalla destra: Jan Oblak para con qualche difficoltà. Ecco la prima occasione per l'Athletic Bilbao...

34' - YERAY ALVAREZ! Colpo di testa indirizzato al sette del difensore basco, su destro a giro di Munian: grandissima parata a manona aperta, però, da parte di Oblak! Occasione d'oro, qui, per l'Athletic Bilbao.

37' - GOL DELL'ATHLETIC BILBAO CON MUNIAIN! Iñaki Williams sventaglia sulla sinistra, da dove arriva l'assist basso del solito Berchiche: a rimorchio arriva quindi Muniain, che appena dentro l'area insacca di giustezza all'iangolino; 1-0 e vantaggio basco meritato!

Athletic Bilbao-Atletico Madrid, La Liga 2019-2020: l'esultanza dei calciatori baschi dopo il momentaneo vantaggio firmato Iker Muniain (Getty Images) Credit Foto Getty Images

39' - GOL DELL'ATLETICO MADRID CON DIEGO COSTA! Reazione immediata dei Colchoneros: filtrante di Koke per il bomber dell'Atletic, che tutto solo davanti a Simon non sbaglia. E' 1-1!

Athletic Bilbao-Atletico Madrid, La Liga 2019-2020: Diego Costa (Atletico Madrid) realizza il gol dell'1-1 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

80' - ARIAS A BOTTA SICURA DA POCHI PASSI! Tiro a incrociare e respinto miracolosamente da Unai Simon col ginocchio!

Il migliore

Koke. La bandiera dei Colchoneros crea opportunità offensive a tutto spiano. Delizioso, poi, il filtrante che porta al gol il compagno Diego Costa...

Berchiche contre Koke Credit Foto Getty Images

Il peggiore

Yeray Alvarez. Macchia in maniera indelebile la sua prestazione, tutto sommato discreta, regalando a Saul il pallone che Koke consegnerà poi a Diego Costa per il pareggio - immediato - dell'Atletico Madrid.

Le pagelle

Il momento social

