Le pagelle di Athletic Bilbao-Atletico Madrid 1-1: Koke costruttore di gioco, Berchiche inesauribile

Diamo i voti alla partita del San Mamés tra Athletic Bilbao e Atletico Madrid. Il migliore in campo è Koke: la bandiera dei Colchoneros crea opportunità offensive a tutto spiano; delizioso, poi, il filtrante che porta al gol il compagno Diego Costa. Tra i baschi, invece, Berchiche è inesauribile lungo l'out di sinistra, corre e crossa a perdifiato, fino a dover uscire per i crampi.

=== Athletic Bilbao ===

Unai SIMON 6,5: dalla sua, uno straordinario intervento - tutto riflessi - su Arias, che all'80' salva il risultato.

Liga Botta e risposta Muniain-Diego Costa: tra Athletic Bilbao e Atletico Madrid è 1-1 DA 2 ORE

Ander CAPA 6: solo un cross all'attivo nel suo personale report, per Iñaki Williams a metà primo tempo. Si concentra maggiormente sulla fase difensiva.

Yeray ALVAREZ 5: macchia in maniera indelebile la sua prestazione, tutto sommato discreta, regalando a Saul il pallone che Koke consegnerà poi a Diego Costa per il pareggio - immediato - dell'Atletico Madrid.

Iñigo MARTINEZ 6: nella seconda parte della ripresa inizia a usare le maniere forti. Scelta azzeccata per sbarrare la strada agli avanti colchoneros.

Yuri BERCHICHE 7: tra i migliori in campo. Inesauribile lungo l'out di sinistra, corre e crossa a perdifiato, fino a dover uscire per i crampi. Sua la palla vincente per Muniain.

Dall'83' Unai Nuñez: sv.

Dani GARCIA 6,5: prezioso appoggio per Muniain, "tuttofare" della zona nevralgica.

Iker MUNIAIN 7: tanta grinta e qualità in mezzo al campo. Un grandissimo inserimento, il suo, per il momentaneo 1-0, difeso tuttavia per appena 2'.

Athletic Bilbao-Atletico Madrid, La Liga 2019-2020: l'esultanza dei calciatori baschi dopo il momentaneo vantaggio firmato Iker Muniain (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Dall'83' Oscar De Marcos: sv.

Unai LOPEZ 6,5: tanta lotta da interno sinistro di metà campo. Anch'egli, come Berchiche, dà tutto quello che ha fino a uscire esausto, richiamato da Garitano.

Dal 63' Mikel Vesga 6: protagonista di una rapida accelerazione e di un interessante tiro-cross che però va a infrangersi sull'esterno della rete.

Iñigo CORDOBA 5: decisamente in ombra, sulla fascia offensiva sinistra. Tocca pochi palloni ed è poco coinvlto nella manovra basca.

Dal 63' Oihan Sancet 6: giovane interessante a livello tecnico, possiede inoltre la determinazione giusta per diventare un punto fermo, in futuro, nella trequarti basca.

Iñaki WILLIAMS 6: hauna buona occcasione di testa nel primo tempo. E' generoso nei ripiegamenti offensivi ma, talvolta, appare coi nervi a fior di pelle. Prestazione comunque nel novero della sufficienza.

Dal 91' Kenan Kodro: sv.

Raul GARCIA 6,5: spesso preso di mira dalla retroguardia avversaria. Palla al piede, in effetti, diventa davvero insidioso.

Mister Gaizka GARITANO 6: il suo Athletic ha il giusto piglio per la rincorsa all'Europa (comunque non vicinissima). Tuttavia, in zona gol, servirebbe maggior concretezza.

=== Atletico Madrid ===

Jan OBLAK 6: si oppone bene a Iñaki Williams. Incolpevole, invece, sul gol di Muniain.

Kieran TRIPPIER 5,5: meno brillante rispetto ai suoi standard (ed è comprensibile, dato il lunghissimo stop), confezione ben poche traiettorie utili dal suo presidio destro.

Dal 63' Santiago Arias 5: tra i piedi, all'80', gli si presenta l'occasionissima da tre punti. La spreca facendosi parare la conclusione ravvicinata da Unai Simon.

José GIMENEZ 6,5: attento e ordinato in marcatura, a inizio gara cerca anche la via del gol.

Stefan SAVIC 6: controlla bene, nel complesso, Iñaki Williams, a cui però viene lasciato spazio per costruire l'azione del momentaneo vantaggio basco.

Renan LODI 6,5: pressa con generosità lungo tutta la catena di sinistra.

KOKE 7,5: la bandiera dei Colchoneros crea opportunità offensive a tutto spiano. Delizioso, poi, il filtrante che porta al gol il compagno Diego Costa.

Berchiche contre Koke Credit Foto Getty Images

Marcos LLORENTE 7: tante geometrie di classe e qualità a metà campo, buone a mettere in moto Yannick Carrasco.

Dal 68' Angel Correa 5,5: non riesce a entrare nelle dinamiche del match a metà ripresa, restando un po' in ombra.

Thomas PARTEY 6,5: solito lavoro oscuro in mezzo al campo con tantissimi palloni recuperati.

Saul ÑIGUEZ 7: ha il merito di approfittare dell'errore di Yeray Alvarez e inaugurare le danze che porteranno al gol del pareggio. In generale, dimostra di avere una invidiabile visione di gioco.

Yannick CARRASCO 5,5: almeno un paio di ottime chance per andare a segno. Difetta, tuttavia, nella mira.

Dal 63' Thomas Lemar 5,5: sbatte inesorabilmente contro il muro difensivo basco.

Diego COSTA 7: tornato dallo stopo con 2,5 chilogrammi in meno, manifesta la sua ottima forma col gol che porta un punto nelle casse di Diego Pablo Simeone. Sarà grande protagonista nella ripresa della stagione dei Colchoneros.

Athletic Bilbao-Atletico Madrid, La Liga 2019-2020: l'esultanza dei calciatori baschi dopo il momentaneo vantaggio firmato Iker Muniain (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Dal 63' Alvaro Morata 5,5: esattamente come Correa, fatica a trovare il piglio giusto in una gara estremamente equilibrata.

Mister Diego Pablo SIMEONE 6: per ottenere la zona Champions occorre migliorare. In trasferta e in zona gol, sempre un po' asfittica.

