BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Fati, Messi, Coutinho; Griezmann. All. Koeman

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Asensio. All. Zidane

Il Barcellona non ha segnato negli ultimi due "Clasicos". Solo una volta nella storia è rimasta senza gol in tre partite consecutive contro il Real Madrid ed è stato tra marzo 1957 e febbraio 1958.

Il Barcellona ha segnato 399 gol nella storia del "Clasico" in tutte le competizioni e può arrivare a 400 in questa partita.

Il Real Madrid è imbattuto negli ultimi due "Clasicos" e in entrambe le gare ha lasciato la porta inviolata. Dopo il 2-0 al Santiago Bernabéu di marzo 2020, i Blancos possono raggiungere due vittorie consecutive nella classica in LaLiga per la prima volta da maggio 2008.