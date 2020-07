Ricordate Ocampos? È un fantastico portiere: sua la parata decisiva nella vittoria 1-0 del Siviglia

Vittoria importantissima per il Siviglia che fa l'allungo - forse decisivo - per asscicurarsi il 4° posto utile per la Champions, grazie al successo sull'Eibar per 1-0. Autore del gol Ocampos, ma l'ex di Milan e Genoa ha fatto anche il portiere dal 100' minuto, salvando i suoi dal possibile gol del portiere avversario Dmitrovic.

Il Siviglia doveva vincere per sfruttare i risultati negativi di Villarreal e Getafe e così ha fatto la squadra di Lopetegui grazie ad un gol di Ocampos (il 13° di questo campionato) su assist di Jesús Navas al 56'.

Fin qui tutto normale, verrebbe da dire... La partita si è protratta fino al 96', con l'Eibar che centra il palo con Kike García allo scadere. L'attaccante dei baschi però travolge anche il portiere Vaclik e il gioco viene interrotto per soccorrere il giocatore del Siviglia: si potrebbe anche fischiare il fallo a favore della difesa, ma Mateu Lahoz assegna il corner agli ospiti.

Ci vogliono 5 minuti per far sì che l'estremo difensore venga fatto uscire in barella con Ocampos a prendere il suo posto. Sì proprio Ocampos perché Lopetegui aveva già utilizzato (siamo al 100') tutti i 5 cambi a propria disposizione.

Lucas Ocampos, Sévilla Credit Foto Getty Images

Dal corner ecco quindi l'ultima chance per i baschi, c'è un flipper in area e il pallone finisce sui piedi del portiere Dmitrovic: piattone di sinistro e super parata di Ocampos che regala così i tre punti ai suoi. Ecco che il Siviglia vola a +6 dal Villarreal e a +7 dal Getafe a quattro giornate dal termine: l'odore di Champions è sempre più forte...

