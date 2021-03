Calcio

Juventus, Zidane: “Un ritorno di CR7? A Madrid lo amano tutti”

CALCIO - L'allenatore dei blancos risponde ai rumors su un possibile ritorno di Cristiano nella sua ex squadra. Per il momento Zidane si è limitato a ribadire l'amore che il popolo del Real prova per lui e che va rispettato perchè è un giocatore della Juventus

00:00:44, un' ora fa