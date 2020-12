Nella tana del neopromosso Elche, il Real Madrid domina per tutto il primo tempo, andando però in vantaggio di un solo gol, giunto al 20' con Modric di testa sulla traversa di Marcos Asensio, dopo quella di Marcelo. Nella ripresa, tuttavia, l'inerzia della partita cambia, Carvajal concede un rigore ai biancoverdi e Fidel pareggia al 52' coi padroni di casa che rischiano addirittura di ribaltare e vincere la partita. Blancos ora a 33 punti, a -2 dall'Atletico e con 2 gare in più. Un'occasione davvero sprecata all'Estadio Manuel Martinez Valero.

Carvajal Elche-Real Madrid Credit Foto Getty Images

Il tabellino

ELCHE-RAL MADRID 1-1

Elche (5-3-2): Badia; Barragan, Gonzalo Verdú, Josema, Sanchez Miño, Marcone; Raul Guti, Victor Rodriguez (74' Tete Morente), Fidel; Emiliano Rigoni (75' Josan Ferrandez), Boyé (87' Carrillo). All.: Almiron (assente per Covid, in pancina Muñoz).

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos (78' Valverde); Lucas Vazquez (77' Hazard), Benzema, Asensio (87' Junior Vinicius). All.: Zidane.

Arbitro: Jorge Figueroa Vazquez di Siviglia.

Gol: 20' Modric (R), 52' rig. Fidel (E).

Assist: -.

Note - Recupero: 1+3. Ammoniti: Sergio Ramos, Casemiro, Carvajal, Kroos, Gonzalo Verdú.

Classifiche e risultati

La cronaca della partita in 12 momenti chiave

3' - DESTRO A GIRO DAL LIMITE DI TONI KROOS! Palla che sfiora l'incrocio dei pali: subito pericoloso il Real Madrid!

10' - EMILIANO RIGONI! L'ex Sampdoria conclude con un sinistro basso a giro sul primo palo: Courtois respinge in calcio d'angolo.

13' - TRAVERSA CLAMOROSA DI MARCELO! Al rientro da titolare, si coordina benissimo col destro al limite dell'area e conclude sulla traversa interna: la palla non entra, Real a un soffio dal vantaggio!

20' - GOL DEL REAL MADRID CON MODRIC! Traversa (la seconda) su missile mancino da fuori di Asensio. La palla passa dalle parti del croato che, di testa, insacca con Badia (che aveva sfiorato la prima conclusione) a terra: 0-1!

Modric y Asensio Elche-Real Madrid Credit Foto Getty Images

52' - GOL DELL'ELCHE CON FIDEL SU CALCIO DI RIGORE! Penalty assegnato per una vistosa trattenuta in area di Carvajal ai danni di Barragan. Dal dischetto, conclusione angolata del numero 16 di casa: Courtois intuisce ma non può arrivarci ed è 1-1!

Dani Carvajal of Real Madrid during the La Liga Santander match between Elche v Real Madrid Credit Foto Getty Images

58' - AZIONE INSISTITA DI LUCAS VAZQUEZ! Tiro scivolato da buona posizione e respinta di Badia.

63' - GIRATA INSIDIOSISSIMA DI BOYE! Tiro rasoterra, dritto per dritto, con palla che sfiora il palo. L'ex Toro ha rischiato di ribaltarla!

69' - BOYE PUNTA SERGIO RAMOS E VA AL TIRO DAL LIMITE! Botta potente, pallone di pochissimo alto!

70' - MIRACOLO DI BADIA! Carvajal entra in area avversaria in serpentina e conclude all'angolino: straordinaria la respinta del portiere dell'Elche!

71' - ANCORA BADIA! Il portierone di casa ferma Sergio Ramos in area piccola!

89' - BENZEMA IN AVVITAMENTO! Colpo di testa - sfiorato - di poco a lato, su cross di Modric dalla sinistra!

90'+4 - COURTOIS SALVA IL REAL MADRID! Respinta provvidenziale sulla punizione angolatissima di Gonzalo Verdú!

Il migliore

Badia. Salva più volte il risultato e con un paio di miracoli, al cospetto di Carvajal e Sergio Ramos.

Il peggiore

Carvajal. Intervento da rigore ingenuo ed eclatante. Non da giocatore del Real Madrid, insomma.

Le altre partite di giornata

ATLETICO MADRID-GETAFE 1-0

Gol: 20' Luis Suarez (A)

GRANADA-VALENCIA 2-1

Gol: 36' Gameiro (V), 45'+3 Kenedy (G), 88' Molina (G)

Crisi senza fine del Valencia, sempre più invischiato nella zona retrocessione. Eppure, ospiti in vantaggio a Granada con Gameiro, abile a insaccare sottoporta su cross ben assestato dalla mancina da parte di Cheryshev. Il mancino su punizione di Kenedy (deviato dalla barriera) porta il punteggio sull'1-1 al termine del primo tempo. Poi, a 2' dal 90', con gli animi caldi per le espulsioni di Guedes (sponda Valencia) e Duarte per i padroni di casa, il Granada trova il gol-vittoria con il gol di Molina sul cross dalla destra di Alberto Soro. Finisce 2-1.

CELTA VIGO-HUESCA 2-1

Gol: 22' Nolito (C), 61' Iago Aspas (C), 84' Seoane (H)

Il Celta Vigo si porta, a 23 punti, a ridosso della zona Europa sconfiggendo al Balaidos il fanalino Huesca. Padroni di casa in vantaggio al 22' su contropiede giostrato da Iago Aspas e finalizzato da Nolito. Al 61' arriva il raddoppio con lo stesso Aspas, che approfitta di un censurabile pasticcio della difesa ospite. Vale solo per gli almanacchi il sinistro a incrociare di Jaime Seoane al minuto 84. Finisce 2-1.

