Altro stop a Valdebebas per il Real Madrid: dopo quelli contro Shakhtar Donetsk (in Champions League) e Cadice (in campionato), nonché il recente 1-4 patito al Mestalla contro il Valencia, arriva anche quello al cospetto di un Alavés, in vantaggio al 5' con un rigore di Lucas Pérez e di Joselu al 4' della ripresa su incredibile gaffe di Courtois. A nulla vale il tap in finale di Casemiro: 1-2, i Blancos restano quarti a 17 punti e, insieme a Zidane, si preparano a giorni di dure critiche. I baschi di mister Machin agganciano invece l'Elche in ottava posizione a quota 13.