Al San Mames di Bilbao va in scena una sfida ruvida, ricca di contrasti e di interventi al limite in ogni zona del campo. A spuntarla è l'Athletic Bilbao, che stende 2-0 l'Atletico. Primo tempo dominato dai padroni di casa che hanno schiacciato i colchoneros per 45' e si sono meritatamente portati in vantaggio dopo 9' con Inaki Williams (abile a sfruttare una goffa e decisiva deviazione di Hermoso), colpendo anche un palo con lo spagnolo 7' più tardi. Nella ripresa l'Atletico ha provato a reagire, colpendo una traversa con Griezmann su punizione, per poi capitolare dopo il rigore concesso da Herrera e realizzato da Inaki Williams al 56'. Inutile il palo colpito da Correa nel finale di gara.

In virtù di questo risultato gli uomini di Simeone falliscono l'aggancio al Siviglia secondo a quota 64, mentre l'Athletic continua a credere nella propria rincorsa al settimo posto, con il Villarreal ora distante solo un punto.

Ad

Atlético de Madrid Credit Foto Getty Images

Champions League Presidente dell'Atletico contrattacca: "City tutto in difesa, è preistoria" 14/04/2022 A 10:38

Il tabellino

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Simon; de Marcos, Alvarez, Martinez, Berchiche (dall'87' Balenciaga); Williams (dal 73' Zarraga), Garcia (dal 73' Vencedor), Vesga, Muniain; Garcia (dall'87' Vivian), Williams (dall'81' Berenguer).

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Savic, Gimenez, Reinildo (dal 46' Correa); Lodi, Herrera (dal 65' De Paul), Kondogbia (dal 65' Koke), Carrasco (dal 65' Cunha); Suarez (dal 70' Vrsaljko), Griezmann

GOL - 9' Aut. Hermoso (M), 59' Inaki Williams (B)

ASSIST - Nessuno

NOTE: AMMONITI - Reinildo (M), Hermoso (M), Renan Lodi (M), I. Williams (B), D. Garcia (B), Berenguer (B)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

9' RETEEEE! 1-0 ATHLETIC! INAKI WILLIAMS! Imbucata di Yuri per lo spagnolo che riesce a resistere al contrasto di Gimenez, entra in area dalla sinistra e da posizione defilata calcia in porta trovando la decisiva deviazione di Hermoso. Incolpevole Oblak.

16' PALO DI INAKI WILLIAMS! Cross dalla sinistra del 9 basco, con il pallone che viene lasciato da tutti i difensori ospiti e si stampa sul palo, tra le urla di Oblak.

51' TRAVERSA DI GRIEZMANN! Punizione perfetta del francese e clamorosa traversa. Ora ha preso vigore l'Atletico!

54' RIGORE PER L'ATHLETIC! Tocco netto di Herrera ai danni di Muniain e fischio del direttore di gara che non convalida il gol siglato da Garcia a gioco fermo.

Athletic vs Atletico de Madrid Credit Foto Getty Images

56' RETEEEEEE! INAKI WILLIAMS, 2-0! Cucchiaio delizioso del 9 di casa che spiazza Oblak e sigla la sua personale doppietta ai colchoneros.

66' OBLAK, DECISIVO! Doppio miracolo dello sloveno che prima salva sul destro a giro di Muniain e poi si immola sulla violenta conclusione di Nico Williams sulla ribattuta.

73' TRAVERSA DI WILLIAMS! L'attaccante di casa aveva stampato il suo destro da posizione ravvicinata sul palo, partendo però da posizione di off-side.

89' PALO DI CORREA! Dribbling secco dell'argentino e conclusione dalla distanza, deviata da Vivian, che si stampa sul palo. Ancora sfortunato l'Athletic.

IL MIGLIORE

Inaki WILLIAMS - Un gol, un palo e l'autogol di Hermoso propriziato a dovere. Il 9 di casa illumina il San Mames con una prestazione totale, impressionando con le sue accelerazioni e mostrando freddezza dagli 11 metri, da leader vero.

IL PEGGIORE

Hector HERRERA - Il messicano non la vede mai a centrocampo, rincorrendo per tutto il match i centrocampisti baschi. Malissimo anche in occasione del rigore regalato a Williams, con un intervento non accettabile per un giocatore della sua esperienza.

IL MOMENTO SOCIAL

Guardiola attacca il giornalista: "Non ho mai criticato Simeone"

Champions League Imperatore Guardiola: 9 semifinali, nessuno come lui 14/04/2022 A 10:11