Vittoria chiave per il Real di Ancelotti che ha la meglio su un Athletic particolarmente coriaceo. Le Merengues impattano bene sulla partita costringendo i baschi negli ultimi 30 metri. Unai Simon sventa due tentativi di Benzema e tiene in partita i suoi. Gli ospiti crescono con il passare dei minuti e hanno le occasioni migliori a metà tempo: Inaki Williams mette in difficoltà la difesa madrilena con la sua velocità e va vicino al gol in un paio di situazioni. Poi ci vuole il miglior Courtois a dire no a un colpo di testa ravvicinato di Raul Garcia. In chiusura di frazione il vantaggio firmato da Benzema che sfrutta un assist involontario di Modric e fa 1-0. Nella ripresa i madrileni soffrono fino alla fine ed è ancora Courtois a salvare i suoi. Per il Real testa della classifica con 7 punti di vantaggio sull'Atletico che deve recuperare ancora un match.

Il tabellino

REAL MADRID-ATHLETIC CLUB 1-0

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez (82'Nacho), Militao, Alaba, Mendy; Kroos (80'Camavinga), Casemiro, Modric (70'Valverde); Asensio (64'Rodrygo), Benzema, Vinicius.

ATHLETIC (4-4-2): Simon; Lekue (46'De Marcos), Nunez, Alvarez, Balenziaga; Zarraga, Dani Garcia (82'Vesga), Vencedor (64'Nico Williams), Muniain (70'Berenguer); Raul Garcia (70'Sancet), Williams

GOL: 40'Benzema

ASSIST: Modric

La cronaca in 7 momeni chiave

7'- UNAI SIMON chiude la porta a BENZEMA che era riuscito a toccare un cross dalla sinistra di VINICIUS in allungo. Parata di istinto.

23'- INAKI WILLIAMS! Lancio in profondità a cercare la velocità del basco, palla che finisce sulla schiena di MILITAO e diventa buona per INAKI che calcia dal limite con il destro. Palla deviata a fil di palo proprio da MILITAO.

27'- COURTOIS! Miracolo sulla schiacciata da due passi di RAUL GARCIA. Il francese riesce a trattenere il pallone evitando un facile tap in.

40'- BENZEMA! 1-0 REAL! Primo tentativo di ASENSIO su cui è bravo UNAI SIMON ad arrivare in tuffo. Sulla respinta c'è MODRIC che tocca per BENZEMA involontariamente, il francese si ritrova un pallone a porta libera e mette dentro.

60'- DANI GARCIA! Altra ottima azione del Bilbao che libera DANI alla conclusione a botta sicura. Salva tutto Lucas Vasquez in scivolata.

76'- SANCET! Penetra in area e conclude. Chiude alla grande Courtois in uscita.

85'- VESGA! Vicino al gol su cross di MUNIAIN. Girata di testa dall'area piccola e salvataggio di petto di MILITAO.

Il Migliore

Thibaut COURTOIS: serata fenomenale del portiere madridista che nega dei gol praticamente fatti al Bilbao e regala 3 punti fondamentali ad Ancelotti.

Il Momento social

12 gol in Liga per Benzema.

