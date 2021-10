Il punto rimediato al Bernabeu proietta comunque i Blancos in testa alla classifica a parimerito con Siviglia, Betis e Real Sociedad. Questi ultimi avranno l’opportunità di allungare domani sul campo del Celta Vigo. Un’occasione persa per i Blancos, che erano entrati in campo con l’inerzia del quarto successo consecutivo in un Clàsico. Real Madrid-Osasuna, match valido per la undicesima giornata di Liga, è terminato a reti bianche . La banda di Ancelotti non concretizza il tiro a segno del finale e spreca due punti che sarebbero valsi il primato solitario in classifica.Questi ultimi avranno l’opportunità di allungare domani sul campo del Celta Vigo. Un’occasione persa per i Blancos, che erano entrati in campo con l’inerzia del quarto successo consecutivo in un Clàsico.

Eduardo Camavinga of Real Madrid battles with Javi Martinez, Real Madrid v Osasuna, La Liga, Santiago Bernaubeu, Madrid, October 27, 2021 Credit Foto Getty Images

Nel primo tempo il Real di Ancelotti è un prodigio di tecnica e occupazione degli spazi: scioltezza e armonia in possesso palla, fluidità in ripartenza, le Merengues accennano un paio di assedi ma sbattono contro la metodica difesa dell’Osasuna, che vive esclusivamente di contropiedi. Un prepotente 75% di possesso palla durante i primi 45’ (80% fino alla mezz’ora di gioco), non riesce a scalfire il guscio della squadra di Pamplona: i Blancos protestano per un pestone di Torrò ai danni di Vinicius in area di rigore, ma l’arbitro Cesar Soto Grado lascia correre (decisione discutibile).

Paradossalmente, l’occasione più clamorosa della gara capita ad un Osasuna abbottonato: al 50’, Moncayola stampa sul palo una conclusione a botta sicura. Il Real di Ancelotti reagisce immediatamente, bombardando l’area ospite per il resto della ripresa: Benzema ci va più vicino di tutti, pizzicando la traversa con una saetta da posizione ravvicinata. I Blancos escono a mani vuote dall’assedio finale, e ora attendono ansiosamente l’esito del match di domani della Real Sociedad (che avrà comunque una partita in più rispetto alle Merengues).

Tabellino

REAL MADRID-OSASUNA 0-0

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal (70’ Lucas Vazquez), Militao, Alaba, Mendy (70’ Marcelo); Kroos, Casemiro, Camavinga (45’ Rodrygo); Asensio (70’ Hazard), Benzema, Vinicius. All. Ancelotti.

OSASUNA (4-2-3-1): Sergio Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García, Juan Cruz, Manu Sánchez; Torró; Javi Martínez (67’ Ruben Garcia), Moncayola (89’ Sanjurjo), Kike García (89’ Barbero); Ávila (68’ Brasanac). All. Arrasate.

Arbitro: César Soto Grado.

Ammoniti: Unai Garcia (O), Camavinga (R)

La cronaca in 7 momenti chiave

23’ - CAMAVINGA SCIUPA SUL PIU' BELLO! Prima chance concreta per gli uomini di Ancelotti, succede tutto in ripartenza! Asensio suona la carica e appoggia per Camavinga, che libero in area di rigore perde l'equilibrio al momento del tiro e conclude sull'esterno della rete.

31’ - VINICIUS PERICOLOSO COL TIRO A GIRO! Il brasiliano punta, si accentra e scarica un destro a giro che lambisce il secondo palo. Che occasione!

36’ - GARCIA SPAVENTA IL REAL! Su corner, la palla gli sbatte sulle gambe: la deviazione sfiora la traversa.

50’ - OCCASIONE CLAMOROSA PER L'OSASUNA! La ripartenza di Avila scoperchia la difesa del Real Madrid: il numero 9 dell'OSasuna mette in mezzo per Moncayola, che solo davanti al portiere stampa la conclusione sul palo. Sulla ribattuta del legno, Carvajal viene colpito e rischia l'autogol.

62’ - LA SAETTA DI BENZEMA PIZZICA LA TRAVERSA! La finta del bomber francese manda a vuoto due difensori; da posizione ravvicinata, Benzema fa partire un tiro potente ma di poco fuori bersaglio. La traversa trema.

82’ - CASEMIRO, IL REAL CI PROVA DA QUALSIASI DISTANZA! Il brasiliano ha provato a sorprendere un Herrera fuori dai pali con un tiro dalla sua metà campo. La palla ha scavalcato il portiere ma non ha centrato lo specchio di porta.

88’ - MARCELO APRE TROPPO IL TIRO! Imbucata di Vinicius, Marcelo sorprende la difesa dell'Osasuna in sovrapposizone, ma sgancia un tiro troppo largo rispetto al secondo palo.

La statistica chiave

Il Real Madrid ha pareggiato 0-0 in due partite casalinghe consecutive della Liga per la quarta volta, la prima dal novembre 1996, quando Fabio Capello era allenatore. (Opta).

Il migliore

VINICIUS JR: molla inesauribile sulla corsia sinistra; crea scompiglio sul fondo e traina il reparto offensivo del Real in barba alla maledizione che scherma la porta difesa da Herrera. Gioiello di tecnica e corsa.

Il peggiore

Marco ASENSIO: il meno vivace dei suoi; Carvajal prova a ispirarlo con una stoccata geniale ma lui arriva leggermente in ritardo. Pochi acuti, si limita al compitino.

