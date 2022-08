Risultato, più della prestazione. Il Real Madrid ricomincia la sua campagna di Liga da una vittoria – sofferta – sul campo della neopromossa Almeria, vincitrice lo scorso anno del campionato di Segunda. I supercampioni d’Europa di Ancelotti però vanno subito sotto per via del gol dell’ex Manchester United Ramazani. Un gol che l’Almeria difende con ordine e con le grandi parate di Martinez, oltre che con la prestazione super di Kaiky e Rodrigo Ely. La squadra di Ancelotti però ha troppa classe per non poterne uscire viva; e infatti, nonostante qualche difficoltà, la ribalta nella ripresa. Prima con Vazquez, abile a sfruttare una fiammata di Vinicius – che con uno scatto si brucia la difesa dell’Almeria; e poi con Alaba. Dentro da 10 secondi l’austriaco calcia una punizione gioiello sopra la barriera: pallone che bacia il palo e va dentro, imparabile. Il Real insomma concretizza quelle tante occasioni che in fondo aveva comunque creato pur senza brillare clamorosamente a livello di gioco corale. Poco importa, in fondo, a Carlo Ancelotti: i suoi ripartono col piede giusto. Per l’Almeria in ogni caso buonissimi segnali in vista della stagione: squadra apparsa compatta dietro e con buoni spunti nelle ripartenze, potrà certamente provare a lottare per rimanere nel massimo campionato.

Il tabellino

Almeria (5-3-2): Martinez; Brandariz, Kaiky (81’ Mateu), Rodrigo Ely, Babic, Akieme; Samu, Eguaras (81’ Portillo), Robertone (57’ Sanchez); Ramazani (71’ Sousa), Sadiq (71’ Lazo).

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Rudiger, Nacho, Mendy (74’ Alaba); Camavinga (46’ Modric), Tchouameni (58’ Hazard), Kroos (83’ Casemiro); Valverde, Benzema, Vinicius Jr (83’ Ceballos).

Gol: 6’ Ramazani; 61’ Vazquez, 75’ Alaba.

Note – Ammoniti: Camavinga; Sadiq, Sanchez, Mateu.

La cronaca in 6 momenti chiave

6’ GOL! ALMERIA AVANTI! RAMAZANI! Difesa alta, lancio dalle retrovie, Rudiger è preso alle spalle e Ramazani è freddo nel controllo, corsa e poi nel freddare Courtois col destro.

9’ GRANDE SALVATAGGIO DI KALKY! Vinicius scappa a sinistra, palla dentro perfetta per Benzema ma il 9 del Real è disturbato da un tackle decisivo di Kalky che salva l'Almeria. Subito reazione del Real.

37’ OCCASIONE REAL! VINICIUS! Scappa ancora a sinistra Vinicius, si invola in area, ma defilato prova la conclusione di punta a beffare Martinez: ancora attento il portiere dell'Almeria che devia in angolo.

43’ VAZQUEZ! GOL ANNULLATO AL REAL! Palla di cross per Vazquez che sbuca da dietro e mette dentro al volo. Gol però subito annullato per fuorigioco. Sembrava in linea, ma il VAR conferma: offside, nulla di fatto.

61’ GOL! IL PAREGGIO DEL REAL! VAZQUEZ! Era nell'aria. Accelerazione super di Vinicius a sinistra, entra in area, Martinez dice ancora di no, ma sulla palla vagante il più lesto è Vazquez che mette dentro il meritato 1-1.

75’ GOL! GOL DI ALABA! Dentro da 10 secondi, un mancino spettacolare su punizione: sopra la barriera, bacia il palo e mette dentro. Che impatto!

Il migliore

Martinez. Ha parato tutto il parabile.

Il peggiore

Rudiger. Si fa scappare un po’ da pollo Ramazani in occasione del gol.

