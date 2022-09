Con un successo più sofferto del previsto, il Real Madrid festeggia la prima stagionale al Bernabeu battendo il Betis 2-1 e volando in solitaria in testa alla Liga, ancora a punteggio pieno. I Blancos infatti condividevano proprio con loro la vetta del campionato prima del match. Un incontro ricco di intensità, con i biancoverdi che giocano a viso aperto e non si buttano giù nonostante lo svantaggio subito dopo soli nove minuti firmato Vinicius su un lunghissimo lancio di Alaba. Tanto che, passati otto giri di lancetta, il Betis sfrutta una distrazione difensiva su rimessa laterale riportando il risultato in parità e mantenendola fino a metà del secondo tempo.

Benzema in giornata no sbaglia tantissimo, le fiammate dei padroni di casa non atterrano il Betis. A decidere sul match è dunque un'intuizione tattica di Ancelotti - alla 180ª presenza sulla panchina del Real Madrid - che decide di inserire Federico Valverde, autore dell'assist per Rodrygo a circa un minuto dal suo ingresso in campo.

Ad

Nonostante la vittoria non scontata, preoccupa il fatto che in tutte e quattro le prime giornate i Blancos non siano riusciti a mantenere la porta inviolata. Test superato invece per un Betis mai arreso e capace di impensierire i campioni spagnoli in carica nonché vincitori della Champions League grazie a tanto fisico e pressing alto: la Roma, che la affronterà in Europa League a ottobre, è avvisata.

Liga Infinito Benzema! Doppietta nel 3-1 del Real sull'Espanyol 28/08/2022 ALLE 19:54

Tabellino

REAL MADRID-BETIS 2-1 (primo tempo: 1-1)

REAL MADRID (4-3-3): Courtois, Carvajal (89' Rudiger), Militao, Alaba, Mendy, Tchouameni, Camavinga (63' Valverde), Modric (80' Kroos), Rodrygo (80' Ceballos), Vinicius, Benzema. All.: Ancelotti

BETIS (4-3-1-2): Rui Silva; Sabaly (71' Ruibal), Luiz Felipe, Edgar, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Guardado (71' Willian Jose); Canales, Juanmi (71' Joaquin), Fekir (11' Luiz Henrique); Borja Iglesias. All.: Pellegrini

ARBITRO: Sanchez Martinez

GOL: 9’ Vinicius (R), 17' Canales (B), 64' Rodrygo (R)

ASSIST: Alaba (R, 1-0), Borja Iglesias (B, 1-1), Valverde (R, 2-1)

AMMONITI: Gonzalez (B)

ESPULSI:

NOTE: recupero 3+5

La cronaca in 7 momenti chiave

9' - 1-0 REAL MADRID ALLA PRIMA OCCASIONE! Lancio perfetto di Alaba, Vinicius scatta sul filo del fuorigioco e con un pallonetto supera Rui Silva.

17' - 1-1, PAREGGIA IL BETIS! Rimessa laterale lunga di Moreno, Borja Iglesias fa sponda in mezzo all'area per Canales che buca la difesa e la mette tra le gambe di Courtois!

20' - TCHOUAMENI VICINISSIMO AL GOL, MA CHE SALVATAGGIO DI RUI SILVA! Colpo di testa del principale acquisto estivo del Real Madrid, palla nell'angolino alto, ma il portiere dice di no con una prodezza!

24' - Dribbling ad entrare di Vinicius, appoggia in mezzo all'area per Benzema, ma il bomber francese calcia alto.

48' - LUIZ FELIPE SALVA IL RISULTATO VICINO ALLA LINEA! Rodrygo salta Gonzalez e appoggia basso per Benzema, che ci arriva in scivolata ma colpisce malissimo. La palla si alza lenta verso la porta, ma il difensore del Betis salva tutto con una sforbiciata. Che occasione sprecata del Real Madrid!

54' - MODRIC SFIORA IL PALO! Missile di sinistro, Rui Silva la tocca con la punta delle dita e salva il risultato.

64' - RETEEEEE! 2-1 REAL MADRID! Decisivo dopo 60 secondi il neoentrato Valverde, pescato da Carvajal, che mette in mezzo per il Rodrygo, a cui basta solo appoggiare il gol.

Seguono aggiornamenti...

Il Real Madrid presenta Tchouameni: maglia n.18 e primi palleggi

Liga Casemiro-Kroos-Modric: il trio che ha segnato l’epoca d’oro al Real 25/08/2022 ALLE 10:26