Calcio

Xavi: “Ritorno di Messi al Barcellona? Al momento è impossibile, ma in futuro vedremo”

CALCIO – L’allenatore del Barcellona risponde alle voci del presidente Laporta che spera in un ritorno di Leo Messi nel club in cui l’argentino ha scritto la storia: “Al momento ha un contratto con un'altra squadra, non ha senso parlare di lui”. Ma la porta resta ancora aperta per le prossime stagioni.

00:00:50, 7 minuti fa