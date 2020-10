Ci ha preso gusto Alessandro Florenzi. Nel successo per 4-0 del PSG contro il Nimes (rimasto in dieci dal 12' per il rosso diretto a Landre) l'ex giallorosso è grande protagonista: dopo il vantaggio iniziale del solito Mbappé, l'esterno prima colpisce due pali poi riesce a trovare la rete che chiude i giochi. Da opportunista si fa trovare sul secondo palo dove, a porta vuota, mette dentro di testa. Si tratta del suo secondo gol consecutivo dopo quello contro l’Angers.