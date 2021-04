Il Lille sbanca il Parco dei Principi e si prende il big match per la vetta della Ligue 1. L'atteso appuntamento, con le due squadre appaiate a quota 63 prima del fischio d'inizio, termina con l'epilogo probabilmente meno prevedibile, considerando anche il 3-0 degli uomini di Pochettino ai danni del Lille il 17 marzo in Coppa di Francia: Galtier vola a +3 in classifica, il Monaco si porta a -1 dal Psg e il Lione può accorciare. Insomma, giornata no per Kean e compagni a pochi giorni dall'andata dei quarti di Champions contro il Bayern Monaco: a decidere il match è un lampo di David, che grazie a una deviazione supera Navas al 20'. Prima del gol, Psg in palla e più volte pericoloso. Dopo, Lille attento a padroni di casa poco insidiosi. Più gialli che occasioni, tanta tensione, nel finale espulsi Neymar e Djalo: clima da big match, fa festa il Lille e il Psg si lecca le ferite. Non il massimo a pochi giorni da Lewandowski e soci: Galtier ora può sognare.

Il tabellino

PSG-LILLE 0-1 (primo tempo 0-1)

PSG (4-2-3-1): Navas; Kehrer (64' Dagba), Marquinhos, Kimpembe, Diallo (64' Bakker); Gueye (71' Rafinha), Paredes; Di Maria, Neymar, Mbappé; Kean (64' Draxler). All. Pochettino.

LILLE (4-4-2): Maignan; Djalo, Fonte, Botman, Reinildo; Sanches (73' Yilmaz), André, Soumaré, Bamba; David (35' Weah), Ikoné (93' Bradaric). All. Galtier.

Ammoniti: Fonte (L), Paredes (P), Gueye (P), Diallo (P), Mbappé (P), André (L)

Espulsi: Neymar (P), Djalo (L)

Gol: 20' David (L)

Assist: Ikoné (L)

La cronaca in 8 momenti chiave

7' OCCASIONE PER NEYMAR - Grande azione individuale di Di Maria, palla dentro per l'acrobazia di sinistro del brasiliano: pallone sul fondo.

15' MBAPPE' SUL FONDO - Diagonale sinistro del francese, Maignan devia in angolo! Pallone largo di pochissimo.

20' GOL DI DAVID - Il Psg si fa cogliere di sorpresa, controllo indisturbato dentro l'area e destro: deviazione e pallone sotto la traversa.

27' MAIGNAN SU KEAN - Errore con i piedi del portiere, l'attaccante italiano calcia con un forte diagonale ma trova l'opposizione proprio di Maignan.

69' NEYMAR VICINO AL PARI - Colpo di testa in tuffo del brasiliano da pochi passi, che stringe troppo l'angolo e manda sul fondo.

79' NAVAS SU YILMAZ - Contropiede perfetto del Lille, Weah serve l'attaccante che calcia di prima in area e trova l'opposizione del portiere.

90' ESPULSI NEYMAR E DJALO - Secondo giallo per entrambi dopo un contatto a gioco fermo.

Il momento social

Il migliore

Tiago DJALO - L'espulsione nel finale può essere una macchia, ma oltre a essere esagerata è anche ininfluente. Il giudizio sulla sua prova non cambia: decisivo dietro.

Il peggiore

NEYMAR - Come sopra: l'espulsione non c'entra. La prova del brasiliano è insufficiente, il suo nervosismo lo toglie dal match: in partite come questa, non può tirarsi indietro.

