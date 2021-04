Match rocambolesco al Parco dei Principi tra PSG e Saint Etienne. La gara si sblocca al 78' con un destro di Bouanga, immediatamente pareggiato, 1' dopo, da un gran gol di Mbappe. Lo stesso Mbappè porta poi avanti i suoi all'89' su calcio di rigore, con il Saint Etienne che pareggia nuovamente al 92' con Hamouma, prima di capitolare definitivamente al colpo di testa nel recupero di Mauro Icardi al 96'. I parigini, grazie a questa rocambolesca vittoria, si portano dunque a -1 dal Lille capolista.

IL TABELLINO

PSG (4-2-3-1): Sergio Rico; Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Bakker; Pereira, Herrera; Sarabia (dal 70' Di Maria), Alcantara (dal 70' Verratti), Kean (dal 71' Icardi); Mbappé.

SAINT ETIENNE (4-1-4-1): Green; Debuchy, Cissé, Moukoudi, Trauco; Neyou; Hamouma, Camara, Youssouf (dal 46' Nordin), Monnet-Paquet (dal 46' Bounga); Khazri.

GOL: Mbappè (P), Bouanga (S), Mbappè (P), Hamouma (S), Icardi (P)

ASSIST: Trauco (S), Herrera (P), Bouanga (S), Di Maria (P)

NOTE - AMMONITI: Neyou (S), Kimpembe (P)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

34' PALO DI SARABIA! Punizione perfetta del trequartista che si stampa sul palo. Danilo Pereira poi si divora il vantaggio a porta vuota sulla ribattuta.

40' ANNULLATO UN GOL A KHAZRI! Lancio lungo per l'esterno e destro a freddare Navas. Azione però viziata da una posizione di off-side ad inizio azione.

78' BOUANGAAAA, SAINT ETIENNE AVANTI, 0-1! Cross di Trauco dalla sinistra, dormita di Kimpembe e destro da due passi del subentrato che fredda un incolpevole Rico. Clamoroso al Parco dei Principi.

80' MBAPPE, INCREDIBILE, 1-1 IMMEDIATO! Lancio lungo di Herrera, stop al volo elegantissimo del francese e destro imparabile all'angolino. 22 in Ligue 1 per Mbappè e match nuovamente in parità.

88' RIGORE PER IL PSG! Filtrante splendido di Di Maria per Mbappè che davanti a Green sposta all'ultimo il pallone e si fa stendere dal portiere. Rigore ineccepibile!

89' MBAPEEEEE, NON SBAGLIA! 2-1! Destro imparabile all'angolino del centravanti francese e Paris Saint Germain che ora è avanti nel match! Clamorosa rimonta!

90+2' HAMOUMAAAAA, 2-2, PAZZESCO! Destro dalla sinistra di Bouanga, ribattuta goffa di Rico e Hamuma che a porta vuota appoggia da due passi il clamoroso gol del 2-2.

90+5' PALO DI DI MARIA! Calcio d'angolo velenoso del Fideo che va in porta e sfiora il gol olimpico. Finale splendido!

90+6' ICARDIIIIIIIII, 3-2, INCREDIBILE! Traversone morbido di Di Maria dalla destra e zuccata decisiva dell'argentino che fredda Green e manda in paradiso il PSG!

IL MIGLIORE

Kylian MBAPPE: Firma il pareggio lampo al 79' con uno stop pazzesco, realizzando il rigore del momentaneo 2-1 con grande freddezza dopo averlo guadagnato con grande astuzia. Giocatore di categoria superiore.

IL PEGGIORE

Moise KEAN: Quest'oggi l'azzurro stecca completamente, non sfruttando al meglio la chance da titolare concessagli. Al suo posto entra Di Maria e in 15' permette ai suoi di segnare tre gol, colpendo anche un palo. Con questa concorrenza l'italiano deve assolutamente migliorare...

