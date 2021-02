Match a senso unico quello del Parco dei Principi con il PSG sempre totale dominatore del campo. I padroni di casa hanno sbloccato l'incontro nel primo tempo al 18', con un sinistro chirurgico di Di Maria, raddoppiato al 36' con un colpo di testa vincente di Sarabia e poi triplicato al 70' con uno splendido destro a giro di Mbappé. Per i padroni di casa sono giunti anche due legni, entrambi nella prima frazione, con Kean e Kehrer molto sfortunati. Con questa vittoria i parigini restano in scia del Lille a tre lunghezze di distanza, terzi in classifica dietro al Lione anch'esso vincitore.

TABELLINO:

PSG (4-4-2): Rico, Dagba, Kehrer, Kimpembe, Bakker (dall'89' Kurzawa), Di Maria (dal 70' Rafinha), Gueye (dall'80' Danilo), Paredes, Sarabia, Kean (dall'80' Draxler), Mbappe (dall'89' Icardi).

NIMES (4-3-3): Reynet, Meling, Briancon, Miguel, Burner, Fomba, Cubas, Ferhat (dall'84' Benrahou), Ahlinvi (dal 45' Dèaux), Ripart (dal 77' Konè), Duljevic (dal 78' Majouga).

GOL: Di Maria (P), Sarabia (P), Mbappé (P)

ASSIST: Di Maria (P), Paredes (P)

NOTE: - AMMONITI: Meling (N)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

11' MBAPPE, CHE AZIONE! Azione personale del francese che si accentra dalla sinistra, supera un avversario con un doppio passo e calcia violentemente con il destro. Palla fuori di pochi centimetri.

15' PALO DI KEAN! Grande spunto sulla destra di Di Maria che sfonda in fascia e mette un pallone morbido in mezzo su cui Kean è bravo a avventarsi con un colpo di testa in torsione che bacia il palo lontano da Reynet.

21' GOOOOLLLL, DI MARIA, 1-0! Retropassaggio sciagurato di Fomba che mette Di Maria solo contro il proprio portiere. Il "Fideo" ringrazia, stoppa e fredda col sinistro un incolpevole Reynet.

27' TRAVERSA DI KEHRER! Angolo di Di Maria per Kimpembè che fa la sponda per il tedesco che colpisce indisturbato da centro area e centra la traversa. Palla che rimbalza poi sulla riga e viene allontanata.

41' GOOOOLLL, SARABIA! 2-0 PSG! Cross morbido del solito Di Maria dalla destra che pesca la testa di Sanabria, bravo ad inserirsi e a freddare Reynet sul proprio palo, con un'inzuccata imprendibile. Raddopio meritato dei parigini.

70' GOOOOLLLLL, MBAPPE! 3-0 SPLENDIDO! Buon contropiede dei parigini con Paredes che pesca Mbappe sulla trequarti sinistra. Il centravanti stoppa, si accentra e con un destro a giro splendido la mette all'incrocio e chiude la gara.

IL MIGLIORE

Angél DI MARIA: Danza finchè resta in campo, sbloccando il match con un sinistro chirugico e pennellando il cross che porta al 2-0 di Sarabia. Dal suo piede partono sempre palloni velenosi. Promosso.

IL PEGGIORE

Lamine FOMBA: In un Nimes totalmente rimandato, il suo ingenuo retropassaggio che regala a Di Maria il gol che sblocca il match non può restare impunito. Sempre distratto ed in ritardo, forse condizionato dall'errore pesante.

