La curva del Nizza, esondata sul terreno di gioco dopo la reazione violenta di Payet (il giocatore di Marsiglia aveva scagliato una bottiglietta sugli spalti), è stata sospesa per 4 turni. Il provvedimento è stato preso dalla Prefettura, mentre si attendono ancora le sanzioni della Lega. Dopo la maxi-rissa che ha coinvolto tifosi, giocatori, staff e dirigenti nel derby della Costa Azzurra, sono pervenute nelle ultime ore le prime sanzioni., esondata sul terreno di gioco dopo la reazione violenta di Payet (il giocatore di Marsiglia aveva scagliato una bottiglietta sugli spaltiIl provvedimento è stato preso dalla Prefettura, mentre si attendono ancora le sanzioni della Lega.

Nizza-Marsiglia, i tifosi Credit Foto Getty Images

Parola alla Lega

I vertici delle due società sono stati convocati per domani, ma l'astio tra le dirigenze non sembra ancora essersi riassorbito del tutto: i presidenti Rivere e Longoria continuano a rimbalzare le responsabilità del disastro, perciò i due club potrebbero inoltrare ricorsi, protraendo la battaglia legale per mesi. Si tratta di una disputa facinorosa che in pochi minuti ha investito i due club ad ogni livello della loro struttura: dagli screzi sugli spalti tra i presidenti Rivere e Longoria arrivando al campo, con l'impatto tra tifosi e giocatori.

Conseguenze per la classifica

Al centro della disputa non solo sanzioni economiche, disciplinari, penali e amministrative, ma anche agonistiche. Il match è infatti stato sospeso al 29' del secondo tempo, con i rossoneri in vantaggio per 1-0. In seguito al ristabilirsi dell'ordine e al benestare del Prefetto, il Marsiglia ha rifiutato di ripresentarsi in campo.

L'OM proporrà un rematch su campo neutro, con la speranza di eludere il regolamento ufficiale, che li condannerebbe alla sconfitta a tavolino per abbandono di campo non autorizzato. Ma anche il Nizza di Jean-Pierre Rivere teme la sconfitta a tavolino per 3-0, qualora la giustizia sportiva dovesse constatare un vuoto di messa in sicurezza dell'impianto. A quel punto, il Nizza andrebbe incontro a una sottrazione di punti e alla sospensione dell'Allianz Riviera.

Dai tifosi ai giocatori: chi rischia?

Nel frattempo, la Polizia continua con la disamina dei reperti video, con la speranza di rintracciare il maggior numero di diretti responsabili. Passibili di sanzioni disciplinari anche singoli giocatori: uno su tutti Dimitri Payet, sia vittima che istigatore della violenza. Rischiano anche il compagno Alvaro Gonzalez, reo di aver preso a pallonate la curva, ma anche il rossonero Todibo, che ha assalito un preparatore atletico dell'OM. Sotto la lente della giustizia anche il tecnico del Marsiglia Jorge Sampaoli, trascinato fuori dal campo dal suo staff mentre insultava ferocemente i dirigenti avversari.

