Momenti di follia in Nizza-Marsiglia, derby della Costa Azzurra in programma per la terza giornata della Ligue 1. Il match infatti è stato sospeso dopo una clamorosa invasione di campo da parte dei tifosi nizzardi. A scatenare la scintilla una reazione del giocatore del Marsiglia Payet. Bersagliato per tutta la partita da lancio di oggi, Payet al momento di calciare un corner è stato colpito da una bottiglietta. Caduto a terra, al momento di rialzarsi ha tirato poi la stessa bottiglietta verso la curva del Nizza. Da lì il “delirio”, con i giocatori del Nizza intervenuti ma poi con l’invasione della curva del Nizza e una sorta di caccia all’uomo.

Tamponata dagli addetti alla sicurezza in qualche modo, la questione ha surriscaldato gli animi di tutti, con il tecnico dell’OM Jorge Sampaoli poi incontenibile nella sua rabbia e stento trattenuto dai collaboratori e personaggi della sicurezza vari. Insomma, è venuta fuori una situazione insostenibile.

L’arbitro non ha dunque potuto far altro che decretare la sospensione della partita a circa un quarto d’ora dalla fine, col punteggio sull’1-0 in favore del Nizza. In arrivo, presumibilmente, una maxi squalifica per i tifosi del Nizza e non solo.

Le foto dell'incidente di Payet e i giocatori del Marsiglia contro i tifosi del Nizza Credit Foto Getty Images

