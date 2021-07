Achraf Hakimi è risultato positivo al Covid ed è stato quindi messo in isolamento. L'ex calciatore dell'Inter, da poco arrivato al PSG, non ha partecipato all'amichevole contro lo Chambly disputata sabato mattina al Camp des Loges e terminata 2-2 con i gol di Icardi e Xavi Simons. Il marocchino, campione d'Italia con l'Inter nell'ultima Serie A e venduto ai parigini per 60 milioni di euro più bonus, già a ottobre aveva avuto problemi con il Coronavirus.

