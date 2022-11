prima solitaria in Ligue 1 e senza ancora subire una sconfitta. Il largo successo sull'Auxerre (5-0) al Parco dei Principi in occasione della 15ª giornata del Il Paris Saint-Germain va alla lunga sosta dedicata ai Mondiali dae senza ancora subire una sconfitta. Ilal Parco dei Principi in occasione della 15ª giornata del campionato fracese dà continuità ad una prima parte di stagione eccellente per la formazione di Galtier. Il 2022 non è ancora finito per loro, dato che manca ancora una giornata subito dopo la rassegna in Qatar, ma i parigini hanno la certezza del primo posto a fine anno, trovandosi in vetta con cinque punti di vantaggio sulla rivelazione Lens - che il giorno precedente ha superato il Clermont di misura.

Ad

La cronaca del match

Calciomercato Cristiano Ronaldo e il desiderio PSG. A gennaio si può fare? 10/11/2022 ALLE 16:35

Fascia di capitano sul braccio di Verratti e PSG che impiega undici minuti per passare in vantaggio con il solito Mbappé, poi si rilassa fino all'intervallo; ospiti che provano a rendersi pericolosi, soprattutto con l'ex milanista Niang. Nella ripresa arriva il raddoppio ad opera di Soler che direziona definitivamente la partita. A chiudere i conti ci pensa poco dopo l'ex terzino nerazzurro Hakimi in contropiede. Negli ultimi dieci minuti del match i subentrati Renato Sanches e il classe 2002 Hugo Ekitike arrotondano il risultato. Da segnalare anche l'ottima prestazione di Nuno Mendes, decisivo nell'azione delle prime due reti.

prosegue nella sua striscia di imbattibilità da inizio stagione: tra i principali campionati europei, oltre ai parigini a quota zero sconfitte restano soltanto il Il PSG, come già anticipato,: tra i principali campionati europei, oltre ai parigini a quota zero sconfitte restano soltanto il Napoli di Spalletti (unico ko in Champions, a differenza del club francese che non ha perso nemmeno in Europa), e Benfica, che deve ancora giocare una partita prima della lunga pausa.

L'abbraccio tra l'allenatore Christophe Galtier e il classe 2002 Hugo Ekitike, PSG-Auxerre 5-0, Ligue 1 2022-2023 Credit Foto Getty Images

Tabellino

PSG - AUXERRE 5-0 (primo tempo: 1-0)

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Mukiele, Ramos, Mendes; Soler (61' Sanches), Danilo, Verratti (82' Zaire-Emery); Messi (75' Sarabia), Mbappé, Neymar (75' Ekitike). All.: Galtier.

AUXERRE (3-4-3): Costil; Raveloson, Jubal, Jeanvier; Joly (58' Hein), Toure, Sakhi (84' M'Changama), Mensah; Sinayoko (58' Perrin), Niang (58' Da Costa), Autret (69' Charbonnier). All.: Pellissier.

GOL: 11' Mbappé, 51' Soler, 57' Hakimi, 81' Sanches, 84' Ekitike.

ASSIST: Mendes (1-0), Mendes (2-0), Soler (3-0)

ARBITRO: Thomas Leonard

AMMONITI: nessuno

ESPULSI: nessuno

Il momento social

All'interno dello stadio del Paris Saint-Germain, durante la partita i tifosi dell'Auxerre hanno esposto uno striscione di protesta nei confronti dei Mondiali in Qatar.

Classifiche e risultati

"Messi! Messi! Messi", il coro dei giornalisti alla presentazione

Ligue 1 Il Psg vince senza Messi: 2-1 al Lorient con Neymar e Danilo 06/11/2022 ALLE 11:54